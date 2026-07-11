Incidente stradale nella notte lungo la strada provinciale 54, nei pressi di Parco Laurito. Per cause in corso di accertamento, una Fiat 500 Abarth con a bordo due ragazzi è rimasta coinvolta in un sinistro.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’intera area interessata dall’incidente, evitando ulteriori situazioni di pericolo.

Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza ai due occupanti dell’auto, e i carabinieri, ai quali sono affidati i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.