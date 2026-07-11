July 12, 2026
Lug 11, 2026    Posted by    news

Incidente stradale nella notte lungo la strada provinciale 54, nei pressi di Parco Laurito. Per cause in corso di accertamento, una Fiat 500 Abarth con a bordo due ragazzi è rimasta coinvolta in un sinistro.
Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’intera area interessata dall’incidente, evitando ulteriori situazioni di pericolo.
Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza ai due occupanti dell’auto, e i carabinieri, ai quali sono affidati i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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