La squadra del Centro (Agenda Brindisi) nella seconda semifinale del Torneo dei Rioni ha sconfitto Tuturano-La Rosa (Brundisium-Senzacolonne) con punteggio di 51-42 ed è la seconda finalista.
Domani alle 18,30 in campo Tuturano-La Rosa disputerà la finale per il terzo e quarto contro Commenda Cappuccini (BrindisiTime).
Alle ore 20, invece, Centro (Agenda) e Sant’Elia-Sant’Angelo (New Spam-BrindisiCronaca) si contenderanno la vittoria.
Appuntamento a stasera a partire dalle 18,30 per la serata conclusiva, sempre in Piazza Santa Teresa.