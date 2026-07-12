July 12, 2026
Lug 12, 2026    Posted by    Basket, evidenza1

La squadra del Centro (Agenda Brindisi) nella seconda semifinale del Torneo dei Rioni ha sconfitto Tuturano-La Rosa (Brundisium-Senzacolonne) con punteggio di 51-42 ed è la seconda finalista.

Domani alle 18,30 in campo Tuturano-La Rosa disputerà la finale per il terzo e quarto contro Commenda Cappuccini (BrindisiTime).

Alle ore 20, invece, Centro (Agenda) e Sant’Elia-Sant’Angelo (New Spam-BrindisiCronaca) si contenderanno la vittoria.

Appuntamento a stasera a partire dalle 18,30 per la serata conclusiva, sempre in Piazza Santa Teresa.

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