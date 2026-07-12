Intervento nella notte dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni per l’incendio di un’autovettura lungo la strada statale 379, nei pressi di Costa Merlata.

Secondo quanto riferito, il veicolo ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta tempestivamente, provvedendo allo spegnimento delle fiamme e alla successiva messa in sicurezza dell’area interessata, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per gli altri automobilisti.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso. Non sono state rese note le cause che hanno provocato l’incendio.