July 12, 2026
Lug 12, 2026    Posted by    news

Intervento dei vigili del fuoco nella notte sulla strada provinciale 54, nei pressi di Parco Laurito, per un incidente stradale che ha coinvolto una Fiat 500 Abarth con a bordo due ragazzi.
Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Francavilla Fontana, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’intera area interessata dal sinistro, consentendo lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza ai due occupanti dell’auto, e i carabinieri, ai quali sono affidati i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

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