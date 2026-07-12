Intervento dei vigili del fuoco nella notte sulla strada provinciale 54, nei pressi di Parco Laurito, per un incidente stradale che ha coinvolto una Fiat 500 Abarth con a bordo due ragazzi.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Francavilla Fontana, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’intera area interessata dal sinistro, consentendo lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza ai due occupanti dell’auto, e i carabinieri, ai quali sono affidati i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.