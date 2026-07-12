Dal 17 al 19 luglio il lungomare di Campo di Mare, marina di San Pietro Vernotico, ospiterà il “Messapian Wine Summer Fest”, manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche pugliesi e all’intrattenimento dal vivo.

L’evento prenderà il via ogni sera alle ore 20 nel Piazzale Panoramico, trasformato per l’occasione in un luogo d’incontro dove il buon cibo, i vini del territorio e gli spettacoli si uniranno in una suggestiva cornice affacciata sul mare.

I visitatori potranno degustare le proposte di cantine pugliesi selezionate e assaporare piatti della tradizione negli stand enogastronomici, passeggiando tra le bancarelle del mercatino dell’artigianato.

Ricco anche il programma degli spettacoli. Giovedì 17 luglio sarà la volta dei “Vega 80”, con un coinvolgente viaggio musicale tra i grandi successi degli anni Ottanta. Venerdì 18 luglio spazio agli artisti di strada con esibizioni e performance pensate per coinvolgere grandi e piccoli. La manifestazione si concluderà sabato 19 luglio con il concerto di Enzo Petrachi & Friends.

Il “Messapian Wine Summer Fest” è organizzato da Lab Communications Eventi in collaborazione con AIS Puglia Brindisi e con il patrocinio e la promozione del Comune di San Pietro Vernotico, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso il connubio tra cultura enogastronomica, tradizioni locali e intrattenimento.