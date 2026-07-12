Intervento dei Vigili del Fuoco di Brindisi nella mattinata di oggi nei pressi dell’aeroporto del Salento, dove un furgone Renault Trafic è stato interessato da un incendio mentre era in marcia.

La squadra giunta sul posto ha provveduto a spegnere rapidamente le fiamme, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente, e ha successivamente effettuato la messa in sicurezza del veicolo e dell’intera area interessata.

Non sono state rese note le cause dell’incendio né si segnalano persone coinvolte.