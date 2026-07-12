Un nuovo e prestigioso traguardo internazionale per Meridiani Perduti Teatro. Giovedì 16 luglio, alle ore 18, La Stanza di Agnese, lo spettacolo di e con Sara Bevilacqua, su drammaturgia di Osvaldo Capraro, produzione Meridiani Perduti e Factory Compagnia Transadriatica, sarà ospite dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, presso il prestigioso Hotel De Galliffet, nell’ambito di Puglia en scène à Paris, progetto dell’Istituto Italiano di Cultura a Parigi (diretto da Antonio Calbi) e di Puglia Culture, promosso da Regione Puglia.

L’appuntamento nella capitale francese rappresenta uno dei più importanti riconoscimenti del percorso artistico dello spettacolo e della compagnia, inserendosi in un progetto che nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’eccellenza della scena teatrale pugliese in un contesto internazionale, creando nuove opportunità di dialogo culturale e di diffusione delle produzioni regionali.

La Stanza di Agnese racconta la storia di Agnese Borsellino, moglie del giudice Paolo Borsellino, che a distanza di anni dalla strage di via D’Amelio ripercorre la propria vita accanto al magistrato: dall’amore che li ha uniti alla quotidianità familiare, dagli anni del pool antimafia fino ai tragici attentati di Capaci e via D’Amelio. Più che un monologo, è un dialogo mai interrotto con l’uomo della sua vita, una testimonianza intensa e profondamente umana che restituisce il volto privato di una delle pagine più dolorose della storia italiana.

Negli ultimi anni lo spettacolo si è affermato come una delle produzioni teatrali più apprezzate nel panorama nazionale, ottenendo importanti riconoscimenti nazionali. Tra questi, l’Eolo Award 2024 a Sara Bevilacqua come Miglior Attrice, il Premio del Pubblico del Palio Ermo Colle 2024, il riconoscimento dell’Osservatorio In-Box Verde 2025 e il Premio Museo Cervi – Teatro per la Memoria 2025, confermando il valore artistico e civile di un’opera capace di emozionare pubblici di ogni età.

«Essere invitati a rappresentare La Stanza di Agnese all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi è per me motivo di profonda emozione e di grande responsabilità», dichiara Sara Bevilacqua. «Portare la storia di Agnese e Paolo Borsellino fuori dai confini nazionali significa contribuire a rendere universali i valori della memoria, della giustizia e dell’impegno civile che questo spettacolo custodisce. Desidero ringraziare Puglia Culture per aver creduto nel nostro lavoro e per l’impegno concreto nel sostenere l’internazionalizzazione del teatro pugliese, così come il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, Antonio Calbi, per aver accolto La Stanza di Agnese all’interno di un progetto di così alto profilo. È un’opportunità preziosa non solo per la nostra compagnia, ma per tutto il teatro pugliese.»

L’approdo a Parigi rappresenta un nuovo capitolo nel percorso di uno spettacolo che, dalla sua nascita, continua a raccogliere consenso di pubblico e critica, confermandosi un potente strumento di teatro civile capace di trasformare la memoria in esperienza condivisa e di parlare a spettatori di ogni Paese.