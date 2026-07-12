Sarà Inaugurata lunedì 13 luglio, nel Chiostro dei Domenicani alle ore 18.30, la rassegna “Il Chiostro delle Storie e dei Sapori: dove lettura e gusto si incontrano”, stagione degli eventi estivi della Biblioteca Comunale Giovanni XXIII di San Vito dei Normanni.

Si aprirà con un aperitivo letterario incentrato sulla presentazione del romanzo “Il vestito di mia madre. Storia di Teresa Mattei, antifascista” (Piemme edizioni) di Sara Rattaro, una delle voci più amate della narrativa italiana.

Sarà un’importante occasione per riunirsi come comunità attorno al valore della lettura attraverso un romanzo che narra le vicende della donna più giovane eletta all’Assemblea Costituente del 1946.

Seguirà un aperitivo per concludere insieme con un bel momento conviviale.

L’evento è inserito nel cartellone degli eventi estivi “L’Estate addosso. Sun Vito Summer 2026”. L’ingresso è libero e tutti sono vivamente invitati a partecipare.

Sinossi del libro “Il vestito di mia madre”

Firenze, 1938. Teresa ha diciassette anni quando, tra i banchi di scuola, si alza in piedi per contraddire un professore che difende le leggi razziali. In un’Italia che pretende silenzio, la sua voce è troppo libera per restare muta. Il prezzo è l’espulsione da tutti gli istituti del Regno. Ma Teresa non ha mai saputo piegarsi. Cresciuta accanto a un padre apertamente antifascista, in una famiglia già impegnata nella militanza, sceglie presto la lotta clandestina. Nella Resistenza diventa “Chicchi”: staffetta ribelle tra viaggi in treno, documenti nascosti nell’orlo della gonna e notti passate a stampare volantini proibiti. È così che scopre che la libertà non si eredita: si conquista. Dopo la Liberazione sarà la più giovane eletta all’Assemblea Costituente, e porterà nella nuova Italia la voce delle donne e di una generazione che ha scelto di non restare in silenzio. Una storia di coraggio, dissenso e fedeltà alle proprie idee senza compromessi. Con una scrittura calda e coinvolgente, Sara Rattaro ripercorre la vita di Teresa Mattei dall’infanzia al fuoco dei primi anni dell’età adulta, restituendo con sensibilità e attenzione il ritratto di una donna straordinaria e trasformando la sua esistenza in un grande romanzo.

L’autrice Sara Rattaro

Sara Rattaro è nata a Genova. Laureata in Biologia e in Scienze della comunicazione, è autrice di molti romanzi di successo, tradotti in nove lingue: Sulla sedia sbagliata, Niente è come te (Premio Bancarella 2015), Splendi più che puoi (Premio Rapallo Carige 2016), nonché di libri per ragazzi, editi da Mondadori. Per Sperling & Kupfer ha pubblicato L’amore addosso (Premio Letteraria 2018), Uomini che restano (Premio Cimitile 2018), Andiamo a vedere il giorno, La giusta distanza, Una felicità semplice, Un uso qualunque di te, Non volare via (Premio Città di Rieti 2014), Io sono Marie Curie e Due cuori in tempesta. Dirige la collana di narrativa italiana di Morellini Editore e la scuola di scrittura «La fabbrica delle storie». www.sararattaro.it