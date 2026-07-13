Un nuovo riconoscimento per il Maestro brindisino Cosimo Spinelli della A.S.D. Taekwondo “Pennetta Rosa”

Il Grand master Han Wong, lo ha nominato Ambasciatore per pubblicizzare il Campionato Internazionale Online denominato “6° Han Wong Worldwide Open Online Poomsae, Kyukpa e Speed Kicking Championship 2026” organizzato dall’Accademia Han Wong International che si svolgerà ad Edimburgo chiusura iscrizioni 30 c.m. aperto a tutte le cinture e categorie.

L’iscrizione avviene compilando un modulo che si può richiedere al numero Whats App: +39 8637356998, coordinatore del torneo, Dott. Master Pinaki Narayan Moitra.

Colgo l’occasione per mettere in risalto l’opera che il Gran master Wonbg c.n. 9° Dan annualmente si mette a disposizione dei diseredati, gli orfani, le persone con problemi fisici e i pazienti..

Lui è una leggenda vivente, è un modello per migliaia di taekwondoka; è un assistente sociale che opera al fianco di milioni di persone in tutto il mondo da molti anni, tutto il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto in beneficenza per aiutare molte famiglie meno fortunati e permettere a molti giovani di realizzare i propri sogni.

Il Maestro Spinelli ha detto: provo molta ammirazione per quello che il Grand Master Wong ha fatto in questi anni e continua a fare in qualità di assistente sociale. Oltre ad essere onorato dell’incarico che mi è stato dato, mi auguro che ci sia una massiccia partecipazione a questo importantissimo campionato affinchè il Maestro Wong continui nella sua opera di benefattore.