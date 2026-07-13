Venerdì 17 luglio, alle ore 21, al quartiere Bozzano, lungo il piazzale posto tra via Spagna e viale Europa, si parte con la compagnia I Teatranti e con una misteriosa commedia: “Senza titolo”.

Diretta dalla regista Valeria Pasulo, l’opera è stata scritta da Tonino Funto’ e vede protagonisti gli attori Carmelo Marzo, Antonio Galasso, Claudio Piscopiello, Ilaria Seclì e Francesca Massaro. Arredo scenico di Lucia Spagnolo.

Tra luglio e agosto, il 2° Festival coinvolgerà quattro compagnie teatrali brindisine impegnate nella riscoperta del vernacolo: I Teatranti, Li tre compAri e Anti&Mino e Il Sipario, che in questi anni si sono distinte per originalità, qualità drammaturgica e continuità d’attività, riscuotendo grande successo presso il pubblico cittadino.

Nato da un’idea del professore Massimiliano Oggiano, appassionato del Teatro in Vernacolo locale, quest’anno il Festival 2026 si propone sotto una nuova veste per assicurare al pubblico quattro appuntamenti che vedranno la lingua vernacolare essere diretta, emotiva e spesso ironica, ma che ancora una volta aiuterà a comprendere più a fondo l’anima di una comunità.

Questi gli altri appuntamenti

24 luglio, quartiere Santa Chiara, Li tre compari con la commedia “Sobbr’alla tigna la capu malata”

31 luglio, quartiere Sant’Elia, Anti&Mino con la commedia “Il commissario Uccio la Volpe e il mistero di San Ghiatoro”

4 agosto, quartiere Villaggio pescatori, Il Sipario con la commedia “Nd’ha frittu purpi”

A condurre le quattro serate saranno Salvatore Morelli, direttore de L’Ora di Brindisi e provincia e Francesca Massaro, presidente dell’associazione Periferia.

A disposizione del pubblico ci saranno posti a sedere. L’ingresso è libero.