Continuano senza sosta i controlli nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2026”, la campagna della Guardia Costiera finalizzata alla tutela della vita umana in mare, alla sicurezza della navigazione e alla corretta fruizione del demanio marittimo. Nel corso dell’ultimo fine settimana, complice il massiccio afflusso di bagnanti e imbarcazioni da diporto, la Capitaneria di Porto di Brindisi ha intensificato la presenza del proprio personale, sia a terra sia a bordo dei mezzi navali.

L’attività di pattugliamento in mare ha portato all’elevazione di 12 sanzioni amministrative nei confronti di diportisti e conduttori di moto d’acqua, sorpresi a navigare o a sostare entro la fascia di 200 metri dalla battigia, zona riservata esclusivamente alla balneazione. La presenza di unità a motore in quest’area rappresenta un gravissimo rischio per l’incolumità dei bagnanti, evidenziando una pericolosa condotta da parte di chi circola in mare in spregio alle norme vigenti.

I controlli hanno riguardato anche le strutture balneari sul litorale. Nel Comune di Carovigno, i militari hanno riscontrato violazioni amministrative in due diversi stabilimenti: nel primo è stata accertata la mancanza dei percorsi perpendicolari fino alla battigia, necessari a garantire l’accesso al mare ai soggetti con disabilità; nel secondo, il personale addetto al servizio di salvataggio è risultato assente dalla propria postazione, venendo meno all’obbligo di vigilanza attiva e continua a favore dei bagnanti.

Inoltre, nel Comune di Fasano, la Sezione di Polizia Marittima ha accertato un caso di abusivismo demaniale ed edilizio. Una struttura balneare aveva infatti occupato un’area demaniale non in concessione tramite la realizzazione di opere non autorizzate.

L’attività della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera rimarrà focalizzata, prioritariamente, sulla verifica capillare dei presidi di sicurezza degli stabilimenti balneari (presenza di bagnini abilitati, dotazioni di soccorso, idoneità dei mezzi di salvataggio e segnaletica).

Nell’assicurare che i controlli proseguiranno incessantemente per tutto il resto della stagione estiva, si invitano tutti gli operatori del settore e i fruitori del mare al rigoroso rispetto delle ordinanze balneari della Regione Puglia e della Capitaneria di Porto di Brindisi, mettendo sempre al primo posto la sicurezza e la salvaguardia della vita umana..