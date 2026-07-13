La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare l’ingaggio di Santiago Beyrne, playmaker argentino classe 2004, che farà parte del roster biancoazzurro per la stagione sportiva 2026/2027.

Alto 192 cm per 82 kg, Beyrne è un playmaker moderno e completo, capace di coniugare fisicità, visione di gioco e aggressività difensiva. Dotato di ottime letture offensive, sa interpretare il ruolo sia come creatore di gioco che come finalizzatore, mettendo sempre energia e intensità al servizio della squadra.

Il suo percorso cestistico si è sviluppato in Italia, all’interno della Varese Academy, uno dei settori giovanili più prestigiosi e produttivi del panorama nazionale, dove ha completato la propria formazione tecnica prima di affacciarsi con continuità al basket senior. Dopo le prime esperienze tra giovanili e Serie C, nella stagione 2022/2023 arriva il debutto in Serie B con la Paffoni Fulgor Omegna, iniziando a confrontarsi con il basket nazionale. L’anno successivo prosegue il proprio percorso tra Basket 7 Laghi Gazzada e Varese, dividendosi tra Serie B Interregionale e Serie C e continuando ad arricchire il proprio bagaglio di esperienza. La consacrazione arriva nel 2024/2025 con la maglia di Rende, dove disputa un campionato di alto livello in Serie B Interregionale, chiudendo con 11,7 punti di media in 27 presenze e confermandosi come uno dei giovani più interessanti della categoria. Le ottime prestazioni gli valgono la chiamata in Serie B Nazionale. Nell’ultima stagione, con la maglia del Basket Fabriano, colleziona 35 presenze facendo registrare 3,7 punti di media, maturando ulteriore esperienza in un campionato di livello superiore.

Nonostante abbia soltanto 22 anni, Beyrne può già vantare quattro campionati senior alle spalle, un percorso costruito con continuità e caratterizzato da una costante crescita tecnica e personale. Un profilo giovane ma già maturo, che ha saputo costruire il proprio percorso affrontando con continuità categorie sempre più competitive. Le sue qualità e gli ampi margini di crescita ne fanno un innesto di assoluto interesse per il progetto biancoazzurro.

Con l’arrivo di Santiago Beyrne, la Dinamo Basket Brindisi aggiunge al proprio roster un playmaker di talento, personalità e grande voglia di emergere, pronto a mettersi al servizio della squadra e ad affrontare una nuova sfida in maglia biancoazzurra.

Benvenuto alla Dinamo, Santiago!

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi