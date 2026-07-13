L’U.S. Città di Fasano è lieta di annunciare l’ingresso in società di Francesco Montervino nel ruolo di Direttore Generale e Responsabile dell’Area Tecnica. Una scelta che parla di ambizione e visione in una piazza calda, orgogliosa e profondamente legata ai propri colori, l’arrivo di una figura come Francesco Montervino rappresenta un segnale forte: il club vuole crescere con determinazione e competenza.

Montervino porta con sé esperienza, autorevolezza e una conoscenza profonda del mondo del calcio, qualità che saranno al servizio di un progetto costruito per essere solido, credibile e vincente. La Società accoglie il suo arrivo con entusiasmo e fiducia, certa che il suo contributo sarà fondamentale per dare struttura e qualità al percorso del Club.

A Francesco Montervino va il più caloroso benvenuto con l’augurio di un lavoro ricco di passione, responsabilità e risultati.

Benvenuto Francesco e buon lavoro!

UFFICIO STAMPA US CITTA’ DI FASANO