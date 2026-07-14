La dottoressa Anna Turrisi, laureata in Scienze Infermieristiche e in Psicologia, attualmente in servizio presso l’ASL di Grottaglie, è la nuova Presidente del Lions Club Ceglie Messapica Terra dei Messapi per l’anno lionistico 2026/2027. Succede a Rocco Urso.

L’elezione rappresenta il naturale riconoscimento di un percorso professionale e umano costruito in oltre trent’anni di attività nel settore sanitario, maturati in diverse strutture ospedaliere e nei servizi di pronto soccorso, ai quali ha sempre affiancato un costante impegno nel sociale, nel volontariato e nelle iniziative dedicate alle fasce più fragili della popolazione.

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Nel corso della cerimonia di insediamento, svoltasi alla presenza delle autorità civili, delle autorità lionistiche e dei numerosi soci del club, la presidente Anna Turrisi ha illustrato le principali linee guida del programma che caratterizzerà il nuovo anno sociale.

Tra i progetti di maggiore rilievo figurano numerosi service di beneficenza, con particolare attenzione ai ragazzi e alle famiglie che vivono difficoltà economiche durante il percorso scolastico. Accanto a questa iniziativa, il programma prevede attività di solidarietà alimentare, campagne di screening sanitario, interventi a favore degli anziani, dei meno abbienti, dei giovani, attraverso l’istituzione di borse di studio, oltre a iniziative dedicate alla valorizzazione delle donne che si sono distinte per il loro contributo alla comunità e alla promozione dei diritti umani.

Un calendario ricco di appuntamenti che conferma la volontà del Lions Club di rafforzare la propria presenza sul territorio attraverso azioni concrete, capaci di rispondere ai bisogni della comunità e di promuovere i valori della solidarietà, del servizio e della partecipazione civica.

A sintetizzare lo spirito del nuovo mandato è il motto scelto dalla presidente Anna Turrisi, destinato ad accompagnare tutte le attività dell’anno lionistico 2026/2027:

«Da un piccolo gesto, una grande azione.»