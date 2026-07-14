La Grande Mostra “Barocco e Neobarocco. Da Rubens a Mitoraj”, allestita nelle sale del Castello Imperiali di Francavilla Fontana e visitabile fino al 18 ottobre 2026, rafforza il legame con il turismo del territorio e celebra uno dei più grandi maestri della pittura mondiale.

È stato infatti raggiunto un accordo tra l’organizzazione dell’evento e i gruppi turistico-alberghieri Puglia Holiday e Moreno, realtà di riferimento dell’ospitalità in provincia di Brindisi, che consentirà agli ospiti delle rispettive strutture di visitare gratuitamente la mostra nell’ambito del proprio soggiorno.

L’iniziativa riguarda i clienti che soggiorneranno a Palazzo Virgilio di Brindisi, Masseria Malvindi e Tenuta Moreno di Mesagne. L’ingresso alla mostra sarà incluso nel pacchetto vacanza come ulteriore servizio dedicato agli ospiti, con l’obiettivo di coniugare l’offerta turistica con un’esperienza culturale di alto livello.

La mostra, promossa da Micexperience Rete di Imprese, dalla Regione Puglia e dal Comune di Francavilla Fontana, è curata dal professor Pierluigi Carofano e propone un percorso espositivo composto da 64 opere originali, tra dipinti e sculture provenienti da importanti istituzioni museali italiane – tra cui la Galleria degli Uffizi – e da prestigiose collezioni italiane e straniere.

«La visita alla Grande Mostra rappresenta una nuova esperienza che vogliamo offrire ai nostri ospiti – spiegano i responsabili dei gruppi Puglia Holiday e Moreno –. La domanda di eventi culturali è sempre più forte e questa esposizione costituisce un unicum nel panorama estivo del Sud Italia, contribuendo a rendere ancora più completa e attrattiva l’esperienza di soggiorno».

Sulla stessa linea anche Pierangelo Argentieri, ideatore del protocollo Puglia Walking Art, secondo il quale la collaborazione consente di offrire ai visitatori un’occasione irripetibile per ammirare, in un unico percorso, opere che successivamente torneranno nelle rispettive sedi o saranno esposte in altri contesti.

Il 15 luglio un omaggio a Rembrandt nel giorno del suo 420° anniversario

Domani, 15 luglio, la Grande Mostra dedicherà inoltre uno speciale approfondimento a Rembrandt Harmenszoon van Rijn, nel 420° anniversario della nascita del maestro olandese, nato a Leida il 15 luglio 1606 e considerato uno dei più grandi pittori della storia dell’arte occidentale.

Durante le visite guidate, particolare attenzione sarà riservata al “Ritratto di anziano con berretto”, olio su tavola di rovere datato intorno al 1630 ed esposto nella sezione “L’eleganza del ritratto”.

L’opera, proveniente da una collezione privata, è stata a lungo identificata come il ritratto del padre dell’artista in età avanzata. Secondo gli studi riportati nel catalogo della mostra, il dipinto rappresenta pienamente la cifra stilistica di Rembrandt, caratterizzata dall’uso magistrale della luce, dalla profondità psicologica dei volti e da una tecnica pittorica innovativa.

Il quadro vanta anche una prestigiosa storia collezionistica: acquistato nel 1962 dal collezionista americano John Bass, è transitato dal Bass Museum of Art di Miami Beach, dove fu catalogato come opera autografa. L’attribuzione è stata recentemente confermata dallo storico dell’arte Christopher Wright, mentre le indagini scientifiche eseguite in occasione della mostra hanno attestato la piena compatibilità dei pigmenti e delle tecniche utilizzate con quelle del XVII secolo.

La Grande Mostra “Barocco e Neobarocco. Da Rubens a Mitoraj” è organizzata da Micexperience Puglia Rete d’Imprese, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia del Ministero della Cultura e il Comune di Francavilla Fontana, nell’ambito del protocollo Puglia Walking Art.

La mostra è visitabile fino al 18 ottobre 2026 con i seguenti orari: lunedì dalle 17 alle 21; dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 21. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 327 011 2818.