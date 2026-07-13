Due giornate dedicate all’arte pittorica, alle storie e al piacere di stare insieme, immersi nella suggestiva atmosfera dei vigneti brindisini. Il 22 e 23 luglio, a partire dalle ore 19.00, Tenute Lu Spada ospiterà la mostra dell’artista Attilio Melfi, un percorso immersivo nel mondo del realismo, dove le opere nascono dal desiderio di rappresentare la realtà così come appare agli occhi del pittore, cogliendone l’essenza attraverso diverse condizioni di luce e molteplici punti di osservazione. La mostra sarà visitabile in entrambe le serate, accompagnata dall’accoglienza dell’Appia Wine Club e dai vini della cantina.

L’appuntamento speciale e momento clou della rassegna si terrà giovedì 23 luglio alle ore 20.00, con l’atteso intervento della scrittrice e sociologa Carmen Nolasco che, in dialogo con Galileo Casone, accompagnerà il pubblico in una conversazione dedicata al profondo rapporto tra arte pittorica e scrittura. Per l’occasione verrà esposta l’intera produzione letteraria dell’autrice e verrà presentato il suo ultimo romanzo, Con le tue lacrime furiose (Hobos Edizioni).

Non sarà la classica e formale presentazione frontale di un libro, bensì un’esperienza sensoriale studiata per avvolgere gli spettatori nella scenografia del mistero e della tensione narrativa, tracciando un parallelo con la tecnica pittorica di Melfi. Al termine dell’intervento, l’autrice sarà a disposizione per il firmacopie.

L’appuntamento si svolgerà presso la sede di Tenute Lu Spada (Strada Comunale 14 per lo Spada n. 13, Brindisi).

L’ingresso è gratuito e libero; per i visitatori saranno a disposizione i vini della cantina al calice e in bottiglia, accompagnati da stuzzicanti proposte food del territorio.

I posti a sedere sono casuali e non soggetti a prenotazione.