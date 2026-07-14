La Puglia non è solo una destinazione turistica o un luogo da cui si parte per cercare fortuna altrove. Può e deve essere un territorio in cui è possibile tornare, restare, lavorare, investire, creare nuove opportunità per il futuro. Questo è il concetto su cui si fonda il progetto “Puglia Attrattiva #mareAsinistra”, nato all’interno del programma Punti Cardinali for Work ideato dalla Regione Puglia allo scopo di favorire la formazione al lavoro e l’orientamento permanente. Puglia Attrattiva #mareAsinistra è una linea di intervento del Consorzio Mestieri Puglia che ha come obiettivo quello di promuovere la nostra regione come luogo in cui vivere, sviluppare i propri progetti, fare impresa, realizzarsi sul piano personale e professionale. Il tutto grazie al ritorno dei talenti, attraverso la narrazione dei territori e la valorizzazione dei Comuni pugliesi.

“Mare a Sinistra” perché richiama simbolicamente lo scenario che accompagna chi fa ritorno in Puglia, con la speranza di restarci provando ad immaginare un futuro diverso nelle città del Sud: lo sguardo volge a sinistra e, nel viaggio verso la terra natìa, c’è il mare Adriatico a dare il “bentornato”.

Le prime due tappe di Puglia Attrattiva #mareAsinistra sono previste il 16 luglio all’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari e il 23 luglio all’aeroporto del Salento di Brindisi.

Dalle 8.30 alle 20.30 nella zona delle partenze (orario indicativo per i giornalisti nella fascia oraria compresa tra le 10.30 e le 13.00) ci saranno dei desk informativi in cui sarà possibile conoscere il progetto e le sue finalità, le modalità di partecipazione e, soprattutto, i Comuni coinvolti.

La scelta degli aeroporti perché luoghi simbolici e strategici: spazi di arrivi, partenze e ritorni. Un posto in cui poter intercettare chi ha un rapporto professionale o emotivo con la Puglia.

I Comuni e gli enti locali coinvolti sono: Foggia, Provincia di Taranto, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Locorotondo, Monopoli, Putignano, Turi, Torre Santa Susanna, Arnesano, Campi Salentina, Surbo.

Ogni Comune sarà raccontato attraverso la distribuzione di materiale dedicato.

Puglia Attrattiva #mareAsinistra si propone come un ponte ideale tra i Comuni pugliesi e le persone che, per studio, lavoro, esigenze familiari o scelte personali, hanno sviluppato la loro vita lontano dalla Puglia ma conservando un forte legame con la loro terra d’origine. In tale contesto sarà possibile coinvolgere i viaggiatori e, con loro, far emergere le caratteristiche che rendono unica ogni città: cultura, tradizioni, comunità, competenze, produzioni locali, opportunità professionali e qualità della vita.

Il progetto nasce da una precisa domanda: Cosa potrebbe rendere la Puglia un luogo davvero attrattivo per chi è partito? Cosa ti farebbe tornare a casa? Non si vogliono negare le difficoltà che spesso spingono, ragazzi, giovani famiglie e professionisti a lasciare il territorio. Anzi, si parte proprio da queste difficoltà per provare a realizzare le condizioni necessarie affinché Comuni e imprese possano, insieme, creare una rete di opportunità che riesca in qualche modo a frenare le partenze o spingano coloro che sono già partiti a ritornare.

Il tema del ritorno non viene raccontato in chiave nostalgica, non un semplice “tornare indietro”, bensì una scelta chiara: torno in Puglia perché penso che sia uno spazio in cui costruire il mio futuro.

Consorzio Mestieri Puglia scs