Prosegue il percorso di ascolto, formazione e valorizzazione dell’imprenditoria femminile promosso da Impresa Donna Confesercenti Brindisi attraverso gli sportelli territoriali, nati con l’obiettivo di offrire alle donne strumenti concreti di orientamento, crescita personale, formazione, networking e sostegno all’imprenditorialità femminile.

Nell’ambito di questo percorso, giovedì 16 luglio 2026, alle ore 18:30, il Giardino del Palazzo Baronale di Cellino San Marco ospiterà “Il Coraggio di Essere – Percorsi di consapevolezza e leadership femminile”, evento promosso da Impresa Donna Confesercenti Brindisi, con il patrocinio del Comune di Cellino San Marco e in collaborazione con la Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di riflessione e confronto sul valore della leadership femminile, della consapevolezza di sé e della capacità di trasformare il proprio talento in opportunità di crescita personale, professionale e sociale.

Interverranno l’assessora del Comune di Cellino San Marco Giada Occhibianco, la Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi Maria Elisabetta Caputo, il Presidente provinciale di Confesercenti Brindisi Michele Piccirillo e la Coordinatrice di Impresa Donna Confesercenti Brindisi Divina Greco.

Relazionerà sull’argomento laprof.ssa Valentina D’Amico, docente universitaria LUMSA, mental coach e fondatrice di Tèramadre, che parlerà su “Leadership come identità, sistema nervoso e potere interiore”, affrontando il tema del mindset, delle convinzioni profonde e dei condizionamenti che influenzano le decisioni, la capacità di guidare, di esprimere il proprio valore e di costruire una leadership autentica.

Seguirà l’intervento di Francesca Mastroleo, autrice del libro “Una Donna Potente”, che offrirà spunti di riflessione sul coraggio di essere sé stesse e sulla possibilità di trasformare il talento in una risorsa per la vita e per il lavoro.A moderare l’incontro ci sarà l’Avv. Stefania Bianchi

L’evento è aperto a imprenditrici, professioniste, lavoratrici, studentesse e a tutte le donne interessate ad approfondire i temi della crescita personale, della leadership e dell’empowerment femminile, in un contesto di confronto aperto e partecipato.

Con questo appuntamento, Impresa Donna Confesercenti Brindisi rinnova il proprio impegno nel promuovere occasioni di formazione, confronto e crescita, rafforzando la rete degli sportelli territoriali e sostenendo il talento femminile come leva di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.L’iniziativa si avvale inoltre della collaborazione di Euphoria Lounge Bar.