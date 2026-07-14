L’estate 2026 dell’Arena 30-40 entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Il 18 luglio 2026 sarà Raf a salire sul palco dell’Arena 30-40 di Carovigno con il tour Infinito 2026, portando nel cuore dell’Alto Salento una serata dedicata alla grande musica italiana.

Un appuntamento di forte richiamo, capace di parlare a generazioni diverse. Raf è infatti uno degli artisti più riconoscibili del panorama musicale nazionale: una voce, uno stile e una scrittura che hanno attraversato il tempo, accompagnando il pubblico italiano con brani diventati parte della memoria collettiva.

La sua carriera racconta un percorso artistico importante, fatto di canzoni intense, sonorità pop raffinate e testi capaci di restare impressi. Raf è uno di quegli artisti che non appartiene a una sola generazione: le sue canzoni sono state ascoltate, cantate e condivise da pubblici diversi, diventando colonna sonora di momenti personali, estati, viaggi, ricordi e storie.

Con Infinito 2026, l’artista porterà a Carovigno uno spettacolo costruito intorno alla forza del suo repertorio e al rapporto speciale che nel tempo ha saputo creare con il pubblico. Una serata in cui la musica sarà protagonista assoluta, tra brani entrati nella storia del pop italiano e interpretazioni capaci di emozionare ancora oggi.

La data del 18 luglio rappresenta uno dei momenti centrali della programmazione estiva dell’Arena 30-40, spazio eventi nato a Carovigno dalla visione di Salvatore Greco, imprenditore carovignese attivo da anni nel settore edile, e oggi seguito e portato avanti da Davide Greco e da tutta la famiglia, conosciuta sul territorio come i “30-40”.

L’Arena 30-40 si conferma così come una delle realtà più interessanti dell’estate carovignese: una cornice ampia, suggestiva e immersa nell’atmosfera autentica della Puglia, pensata per accogliere pubblico, artisti e grandi appuntamenti sotto il cielo d’estate.

Per Carovigno, l’arrivo di Raf rappresenta un’occasione significativa. Non solo per il valore artistico dell’evento, ma anche per la capacità di richiamare residenti, visitatori e appassionati da tutto il territorio. La sua presenza all’Arena 30-40 rafforza il percorso avviato dalla struttura, che punta a diventare un punto di riferimento per musica, spettacolo e intrattenimento durante la stagione estiva.

Intanto, in città cresce l’attesa anche grazie alle iniziative promosse dall’Arena 30-40 in vista degli eventi. Tra queste, quella delle magliette distribuite attraverso il Mezzaluna Café, che ha già coinvolto numerosi cittadini e visitatori. Le t-shirt, caratterizzate da frasi della tradizione popolare carovignese scelte da mamma Concetta e da Davide Greco, saranno indossate da molti spettatori durante gli eventi e daranno diritto a un drink offerto.

Un dettaglio che racconta bene lo spirito con cui l’Arena sta costruendo la propria identità: non soltanto un luogo dove assistere a uno spettacolo, ma uno spazio capace di creare partecipazione, appartenenza e relazione con il territorio.

La serata con Raf sarà quindi uno degli appuntamenti da segnare in agenda per l’estate 2026. Una grande voce italiana, una location suggestiva e un pubblico pronto a ritrovarsi sotto le stelle per vivere una notte di musica, emozione e partecipazione.

Per informazioni, aggiornamenti e acquisto biglietti è possibile consultare il sito ufficiale www.arena3040.it