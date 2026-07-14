Venerdì 17 luglio alle ore 18.30 il Castello Alfonsino . Forte a Mare di Brindisi apre le sue porte ai più piccoli con un nuovo appuntamento dedicato alle famiglie: “Mappe, Castelli e Piccoli Ingegneri”, un laboratorio esperienziale che accompagnerà bambini e ragazzi alla scoperta della fortezza attraverso gli strumenti e lo sguardo degli ingegneri militari del Cinquecento.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Le Colonne nell’ambito delle attività di valorizzazione del Castello Alfonsino, propone un modo originale e coinvolgente di conoscere uno dei monumenti più affascinanti della città.

Con una mappa tra le mani, i partecipanti esploreranno torri, bastioni, mura e cortili, imparando a leggere gli spazi come facevano, oltre cinque secoli fa, gli ingegneri chiamati a progettare e difendere le grandi fortezze del Regno. Un percorso che consentirà ai bambini di comprendere il valore della cartografia storica e il ruolo delle mappe come strumenti di conoscenza, progettazione e difesa del territorio.

Al termine della visita prenderà vita un laboratorio creativo durante il quale ogni piccolo partecipante realizzerà, con inchiostro e tecniche ispirate ai disegni rinascimentali, la propria mappa del Castello Alfonsino, da portare a casa come ricordo dell’esperienza.

L’attività è pensata per avvicinare bambini e famiglie al patrimonio culturale attraverso l’osservazione, il gioco e la creatività, trasformando la visita al castello in un’avventura educativa capace di far conoscere la storia in modo divertente e partecipato.

L’appuntamento è rivolto a famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni, ha una durata di circa 90 minuti e prevede la prenotazione obbligatoria tramite il portale www.pastpuglia.it o attraverso la App PastPuglia.

Un’occasione speciale per vivere il Castello Alfonsino da protagonisti, imparando che dietro ogni bastione e ogni torre si nasconde una storia tutta da scoprire.

Per maggiori informazioni segreterialecolonne@gmail.com

ETS Le Colonne, Arte Antica e Contemporanea