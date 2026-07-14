La Provincia di Brindisi rende noto di aver attivato la procedura per l’acquisizione delle candidature per la nomina di tre (3) componenti esterni all’Amministrazione, per il rinnovo e la costituzione del Nucleo di Valutazione (N.d.V.), scelti in maniera tale da garantire l’equilibrio di genere e la necessaria presenza, al suo interno, di conoscenze teorico-pratiche nelle materie di valutazione delle performance in enti di pari dimensioni.

La nomina dei componenti spetta al Presidente della Provincia, ha durata triennale e può essere prorogata per altri tre anni.

Alla domanda il candidato/a dovrà allegare: un curriculum vitae formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto, comprovante il possesso dei requisiti richiesti; breve relazione di accompagnamento; copia di valido documento d’identità personale.

Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice ed indirizzate al Presidente della Provincia f.f. devono essere inoltrate per mezzo di PEC, alla casella di posta elettronica certificata alla Provincia di Brindisi: provincia@pec.provincia.brindisi.it

Le candidature devono pervenire entro e non oltre il termine del 30 luglio 2026.

Si comunica che la Responsabile del procedimento è la Dirigente dell’Area 1 della Provincia di Brindisi, Dott.ssa Fernanda Prete.

L’avviso pubblico con i requisiti richiesti, la documentazione necessaria e i moduli utili alla presentazione della candidatura sono disponibili sul sito della Provincia di Brindisi al seguente link: https://www.provincia.brindisi.it/index.php/progetti/avviso-pubblico-per-nomina-di-n-3-componenti-del-nucleo-di-valutazione-della-performance-n-d-v-della-provincia-di-brindisi

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici, ai numeri telefonici 0831/565228 – 0831/565365.