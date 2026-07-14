Sono 156 i progetti finanziati dalla Regione Puglia per incrementare le superfici agricole da forestare.

Oltre 10 milioni di euro stanziati si trasformeranno in benefici per l’ambiente in modo concreto.

L’Avviso punta ad incrementare gli impianti di arboricoltura da legno e i sistemi agroforestali, migliorando la biodiversità e la qualità degli habitat forestali, e assicurando una funzione protettiva del suolo e del suo equilibrio idro-geomorfologico.

Tra gli obiettivi dell’avviso c’è anche quello di fornire, oltre a prodotti legnosi e non legnosi, anche servizi ecosistemici, contribuendo alla diversificazione del reddito aziendale agricolo.

Nell’avviso, hanno ottenuto una premialità i progetti in cui ci sarà l’impiego di piante micorizzate (il processo di micorrizazione permette di coltivare tartufi o funghi da piante forestali quali quercia, nocciolo, cedro, pino o addirittura tiglio), utili a migliorare le performance ambientali degli impianti arborei, contribuendo ad una maggiore capacità di assorbire acqua e nutrienti e a migliorare le prospettive di sopravvivenza, soprattutto nei primi anni, dei nuovi impianti arborei.

La forma di sostegno applicata dalla Regione Puglia per gli investimenti previsti dall’intervento è la sovvenzione in conto capitale, con aliquota pari al 100% per tutte le Azioni.

Le aziende della manutenzione e cura del verde iscritte a Confartigianato potranno avere l’elenco dei 156 beneficiari inoltrando una richiesta all’indirizzo mail info@confartiginato-brindisi.it oppure a t.piscopiello@confartiginato-brindisi.it

Confartigianato Brindisi esprime apprezzamento nei confronti dell’Assessore regionale allo sviluppo rurale Dr.F. Paulicelli, che con questo avviso è riuscito a coniugare gli interessi per l’ambiente e lo sviluppo di tante piccole imprese artigiane ed agricole.

Teodoro Piscopiello

Segretario territoriale Confartigianato Brindisi