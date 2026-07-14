Si è svolta questa mattina, martedì 14 luglio 2026, a Francavilla Fontana la cerimonia di commemorazione del 26° anniversario del sacrificio del Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria” Antonio Dimitri, ucciso il 14 luglio 2000 mentre tentava di sventare una rapina ai danni di un istituto di credito.

Alla commemorazione hanno preso parte la dott.ssa Maria Rita Coluccia, in rappresentanza del Prefetto di Brindisi, il Questore di Brindisi dott. Aurelio Montaruli, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Brindisi Col. Leonardo Acquaro, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi Col. Emilio Fiora e il Vice Sindaco di Francavilla Fontana, avv. Domenico Attanasi.

La cerimonia, officiata da Monsignor Alfonso Bentivoglio, Vicario Generale della Diocesi di Oria, ha visto la partecipazione del fratello del caduto, Raffaele Dimitri, Luogotenente dei Carabinieri in congedo, e delle rappresentanze delle Sezioni provinciali dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel corso della commemorazione è stata data lettura della motivazione con cui al Maresciallo Dimitri è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare:

“Con ferma determinazione e insigne coraggio, affrontava due malviventi in flagrante rapina in un istituto di credito che tentavano, armi in pugno, di guadagnare la fuga, facendosi scudo di due ostaggi. Rinunciava all’uso dell’arma in dotazione per non mettere a repentaglio la vita degli ostaggi e intimava la resa ai malfattori, ma veniva raggiunto mortalmente dai colpi proditoriamente esplosi da un terzo rapinatore appostato all’esterno dell’istituto. Chiaro esempio di ardimento ed elette virtù militari, spinti fino all’estremo sacrificio”.

Francavilla Fontana (BR), 14 luglio 2000.

Dopo la lettura della motivazione sono stati resi gli onori ai Caduti e deposta una corona di alloro presso la targa commemorativa presente sul luogo dell’eccidio, successivamente benedetta da Monsignor Bentivoglio.

La cerimonia è proseguita con gli interventi della dott.ssa Coluccia, in rappresentanza del Prefetto di Brindisi, e del Vice Sindaco di Francavilla Fontana.

A concludere la commemorazione è stato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, Col. Leonardo Acquaro, che ha rivolto un saluto ai familiari del Maresciallo Dimitri presenti e ha ricordato il valore del gesto compiuto 26 anni fa.

Il Comandante Provinciale ha sottolineato come il sacrificio di Antonio Dimitri rappresenti ancora oggi un esempio luminoso di coraggio, senso del dovere e dedizione al servizio della collettività, soprattutto per le giovani generazioni che devono conoscere il significato di quel gesto estremo compiuto per difendere la vita di cittadini innocenti.

L’eroismo del Maresciallo Dimitri appartiene alla comunità di Francavilla Fontana, all’Arma dei Carabinieri e all’intera Nazione, come testimonianza dei valori di legalità e giustizia portati avanti quotidianamente da tutti coloro che svolgono il proprio dovere al servizio delle comunità.