Una giornata di riflessione, memoria e impegno civile contro la violenza di genere coinvolgerà il prossimo 27 maggio la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Cappuccini” di Brindisi. L’iniziativa, dal titolo “Seminario e Cerimonia di intitolazione dei Giardini della Scuola Primaria ‘G. Rodari’ alla memoria della dottoressa Raffaella Presta”, prenderà il via alle ore 9 tra l’Aula Magna e la Biblioteca della scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” e la scuola primaria “G. Rodari”.

L’evento è dedicato alla memoria di Raffaella Presta, nata a Maglie il 25 aprile 1975 e vittima di violenza di genere il 25 novembre 2015. Un momento che intende unire memoria condivisa, educazione e sensibilizzazione, coinvolgendo istituzioni, dirigenti scolastici, docenti, associazioni e cittadini.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione della violenza di genere, contribuendo a decostruire stereotipi e modelli culturali che possono alimentare comportamenti violenti e discriminatori. Al centro del seminario, infatti, ci sarà una riflessione collettiva sul valore educativo e metodologico dei percorsi scolastici dedicati al rispetto della persona, in linea con i documenti e gli indirizzi ministeriali vigenti.

Particolarmente significativo sarà il momento della cerimonia di intitolazione dei giardini della scuola primaria “G. Rodari”, che porteranno il nome di Raffaella Presta. Un gesto simbolico e concreto insieme, pensato per custodire nel tempo il ricordo della vittima e trasformarlo in testimonianza educativa per le nuove generazioni.

L’Istituto Comprensivo “Cappuccini” ha rivolto l’invito alla partecipazione a tutte le realtà del territorio, sottolineando la volontà di costruire un percorso condiviso tra scuola, famiglie, istituzioni e società civile sul tema della prevenzione della violenza di genere.