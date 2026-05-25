Riscoprire le radici del territorio, salvaguardare il patrimonio linguistico e tramandare aneddoti che rischiano di andare perduti. Sono questi i temi al centro del prossimo appuntamento con “Caffè tra amici”, il format podcast curato dall’Associazione Culturale Miglio 365.

La registrazione della nuova puntata, dal titolo emblematico “C’era una volta Brindisi”, si t

errà domani, martedì 26 maggio 2026, alle ore 18:00, presso la sede sociale dell’associazione situata in Via Pordenone, 8 a Brindisi.

L’evento accenderà i riflettori su un affascinante spaccato di storia locale: si parlerà di medicina popolare (fatta di antichi rimedi e credenze), di detti tipici e di quelle parole dialettali ormai considerate in “estinzione”, senza tralasciare curiosità e aneddoti inediti legati alla Brindisi di un tempo.

Per parlarne e confrontarsi, l’associazione ospiterà due figure di spicco della divulgazione locale:

• Lucia Tramonte, cultrice delle tradizioni e del dialetto brindisino;

• Francesco Buongiorno, divulgatore e operatore culturale.

L’incontro sarà moderato dall’Avv. Carmela Lo Martire, Presidente dell’Associazione Culturale Miglio 365.

Nel corso del pomeriggio si svolgerà la registrazione live del podcast. Per chi non potrà essere presente fisicamente, la puntata sarà successivamente distribuita e resa disponibile per l’ascolto e la visione sui canali social ufficiali dell’Associazione (Facebook, YouTube e Instagram).

L’invito è aperto a tutti i cittadini, agli appassionati di storia patria e a chiunque voglia riscoprire l’identità culturale della città di Brindisi.