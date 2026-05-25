Domande entro il 5 giugno per co-progettare attività ricreative e socio-educative destinate a bambini e ragazzi dai 3 i 14 anni in condizioni di fragilità.

Fasano – Il Comune di Fasano, nell’ambito delle azioni volte ad assicurare la piena integrazione e tutela dei minori, ha pubblicato l’avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità da parte dei soggetti del territorio interessati all’attuazione dei Campi Estivi per minori – Anno 2026.

L’iniziativa è finalizzata a individuare Enti del Terzo settore e realtà del territorio operanti in ambito educativo, ludico, ricreativo e culturale idonei a garantire l’accoglienza di bambini e ragazzi (fascia d’età 3-14 anni) appartenenti a nuclei familiari in condizione di vulnerabilità socio-economica.

Le attività si svolgeranno tra giugno e il 31 dicembre 2026, dal lunedì al venerdì per almeno 4 ore giornaliere, e prevedono azioni di supporto educativo, animazione, attività ginnico-sportive e culturali, oltre all’eventuale servizio di trasporto quotidiano, ove richiesto.

L’individuazione dei minori da inserire all’interno delle attività programmate compete esclusivamente all’Ufficio Politiche sociali e Pari Opportunità, nel rispetto delle esigenze educative dei ragazzi e in accordo con le famiglie. Saranno inseriti i minori residenti nel territorio comunale e già presi in carico dai Servizi Sociali professionali del Comune. Ciascun minore potrà partecipare, al massimo, a un solo campo estivo e le associazioni aderenti non potranno richiedere alcun corrispettivo economico alle famiglie dei minori inviati.

Possono presentare istanza di manifestazione di interesse enti pubblici e privati che perseguano finalità educative e ricreative a favore di minori, tra cui:

• Cooperative sociali e Associazioni di Promozione Sociale (APS);

• Organizzazioni di Volontariato (ODV) ed Enti Ecclesiastici/Parrocchie/Oratori;

• Associazioni sportive dilettantistiche, società e soggetti del territorio.

I candidati devono possedere una sede operativa a Fasano, un’esperienza documentata di almeno due anni nel settore, personale qualificato e strutture conformi alle normative di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche, garantendo parametri specifici per l’integrazione di minori con disabilità.

Gli organismi interessati dovranno far pervenire la propria candidatura tassativamente entro il giorno 5 giugno 2026. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comunefasano@pec.rupar.puglia.it.

Ufficio Stampa

Città di Fasano