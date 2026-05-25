La Provincia di Brindisi informa che, anche per l’anno scolastico 2026/2027, prosegue il percorso di informatizzazione dei servizi rivolti agli studenti con disabilità, già avviato con esito positivo negli anni precedenti, con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi destinati alla cittadinanza.

Sarà infatti possibile presentare esclusivamente online le istanze di nuovo accesso e rinnovo relative ai Servizi di Integrazione Scolastica riguardanti:

• il trasporto scolastico assistito per studenti con disabilità grave ai sensi della legge 104/92, art. 3 comma 3, frequentanti le scuole secondarie di II grado della Provincia di Brindisi e residenti nei 20 Comuni del territorio provinciale;

• il servizio di integrazione scolastica per studenti con disabilità grave frequentanti le scuole secondarie di II grado della Provincia di Brindisi;

• il servizio di assistenza specialistica alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale frequentanti le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Brindisi.

Le domande dovranno essere presentate attraverso la piattaforma telematica della Provincia di Brindisi https://icare.provincia.brindisi.it/

La piattaforma sarà attiva a partire dal 26 maggio 2026.

Le richieste, a cura delle famiglie, dovranno essere inoltrate entro il 30 giugno 2026. Il termine non è perentorio, ma risulta funzionale a garantire una più efficace organizzazione dei servizi. Le istanze presentate oltre la scadenza, in particolare per il trasporto scolastico assistito, potranno essere accolte compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e con le linee di percorrenza già programmate.

Per accedere al servizio online sarà necessario disporre di:

• SPID del richiedente (genitore, tutore o curatore);

• numero di telefono mobile del richiedente.

Ai fini della compilazione della domanda sarà inoltre necessario allegare:

• certificazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, per i servizi di trasporto scolastico assistito e integrazione scolastica;

• certificazione di disabilità sensoriale per il servizio di assistenza specialistica alla comunicazione.

Lo staff della Provincia di Brindisi e del Segretariato Sociale resta a disposizione per fornire assistenza tecnica e supporto nella compilazione e nell’invio delle domande, previo appuntamento, contattando i numeri: 0831 565450 – 0831 565464 – 0831 565269.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale dedicato:

https://integrazionescolastica.provincia.brindisi.it/

La Provincia di Brindisi ringrazia famiglie, istituzioni scolastiche e operatori per la collaborazione e conferma il proprio impegno nel garantire servizi sempre più efficienti e inclusivi a favore degli studenti del territorio.