Si è chiusa la prima giornata di votazioni nei cinque comuni della provincia di Brindisi chiamati alle urne, con un’affluenza che conferma un andamento differenziato ma complessivamente in linea con il quadro della partecipazione elettorale degli ultimi anni.

A livello provinciale, nei seggi della provincia di Brindisi si è recato alle urne il 48,42% degli aventi diritto, un dato che rappresenta la sintesi delle diverse realtà territoriali coinvolte nella tornata elettorale.

Nel dettaglio dei singoli comuni, si registrano valori compresi tra il 43% e il 55%. Il dato più alto si rileva a Torchiarolo, dove l’affluenza ha raggiunto il 54,94%, seguito da Latiano con il 50,59%. Sotto la soglia del 50% si collocano invece San Vito dei Normanni (46,04%), Ceglie Messapica (44,85%) e Mesagne, che si ferma al 40,81%, il valore più basso tra i comuni al voto, con una perdita secca di oltre otto punti rispetto alle precedenti consultazioni amministrative.

Il confronto con la precedente tornata elettorale evidenzia, in tutti i centri, percentuali più basse , a conferma di una tendenza alla riduzione della partecipazione già registrata in diverse consultazioni recenti. In particolare, in passato si erano registrati picchi superiori al 50% in diversi comuni, con Torchiarolo e Latiano tra i territori storicamente più partecipativi.

Le operazioni di voto proseguiranno nella giornata di domani, quando si conoscerà il dato definitivo dell’affluenza e si entrerà nel vivo dello scrutinio che determinerà sindaci e nuovi assetti amministrativi nei cinque comuni brindisini.