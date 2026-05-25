Prosegue con grande entusiasmo e con un importante riscontro da parte del territorio il percorso della Seconda Edizione del “Premio Eccellenza Confesercenti 2026”, promosso dalla Confesercenti della provincia di Brindisi.

A poche settimane dall’apertura ufficiale delle candidature, sono già numerose le manifestazioni di interesse presentate da attività commerciali, imprese e operatori economici della provincia, così come tante risultano le segnalazioni giunte da cittadini che hanno voluto indicare realtà ritenute meritevoli del riconoscimento.

Un dato che conferma il crescente interesse attorno ad un’iniziativa nata per valorizzare quelle attività che quotidianamente rappresentano esempi concreti di: Qualità, Professionalità e Sicurezza nell’esercizio della propria attività.

Il Premio, che si svolgerà il prossimo: 30 giugno 2026. Palazzo Granafei -Nervegna – Sala del Capitello – Brindisi si conferma quale importante momento di valorizzazione dell’imprenditoria locale e delle migliori esperienze economiche del territorio brindisino.

La Confesercenti ricorda che il termine per la presentazione delle candidature e delle segnalazioni è fissato al: 31 maggio 2026 e che potranno partecipare:

• esercenti associati alla Confesercenti;

• esercenti non associati;

• cittadini che intendano segnalare attività in possesso dei requisiti previsti dal regolamento del Premio.

Le candidature saranno successivamente esaminate dalla Commissione giudicatrice incaricata di individuare le attività da premiare nelle sette categorie previste dal regolamento.

Il Presidente della Confesercenti della provincia di Brindisi, Michele Piccirillo, esprime soddisfazione per il forte interesse registrato attorno all’iniziativa:

“Il numero delle candidature e delle segnalazioni che stiamo ricevendo dimostra quanto il territorio senta l’esigenza di valorizzare le tante esperienze imprenditoriali positive presenti nella nostra provincia. Questo Premio vuole essere prima di tutto un riconoscimento al lavoro, alla passione e alla capacità di fare impresa con serietà e responsabilità.”

La Confesercenti invita pertanto tutte le attività interessate e i cittadini a presentare le proprie candidature e segnalazioni entro la scadenza prevista.

Brindisi, 25 maggio 2026