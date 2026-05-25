Prosegue a pieno ritmo l’organizzazione del 20° Giro dei Tre Mari, la storica manifestazione motociclistica d’eccellenza organizzata dal Vespa Club Bari che unisce la passione per le due ruote d’epoca alla valorizzazione del territorio meridionale.

La terza tappa, in programma domenica 31 maggio 2026, vedrà la carovana impegnata in un suggestivo itinerario ad anello nel Salento, con partenza e arrivo fissati a Specchiolla. Uno dei momenti cruciali della giornata si consumerà proprio nel cuore di Brindisi, dove le operazioni operative e di accoglienza saranno coordinate dal neonato Vespa Club Brindisi.

Al sodalizio brindisino è stata infatti affidata la gestione strategica del controllo a tempo della frazione. La postazione cronometrata ufficiale sarà allestita nella caratteristica Piazza San Teodoro D’Amasea, che per un pomeriggio si trasformerà in un vero e proprio museo a cielo aperto dedicato alla storia dello scooter italiano.

L’arrivo dei primi equipaggi e delle staffette nel cuore della città adriatica è previsto a partire dalle ore 16:30, con il flusso dei partecipanti che si succederà regolarmente fino alle ore 19:00. I piloti, provenienti da tutta Italia e dall’Estero, dovranno rispettare i rigidi passaggi cronometrici previsti dal regolamento di regolarità prima di riprendere la marcia.

Il percorso cittadino si snoda interamente nel cuore storico e urbano di Brindisi, collegando le antiche porte d’accesso con il lungomare e le principali fortificazioni della città.

Dettaglio delle Tappe del Percorso

• I partecipanti faranno il loro ingresso da Via Porta Lecce, proseguiranno lungo Corso Roma, per raggiugere lo spettacolare Lungomare Regina Margherita, affacciato sul porto interno.

• La fermata è prevista in Piazza San Teodoro D’Amasea, situata nei pressi del Palazzo del Prefetto.

• Il gruppo ripartirà in direzione del monumentale Castello Svevo (Castello di Terra), storico presidio militare.

• Il percorso si concluderà uscendo su Via Provinciale per San Vito da dove, prima di imboccare la via del ritorno, raggiungeranno il Monumento Nazionale al Marinaio d’Italia.

L’evento, che gode del prestigioso patrocinio del Comune di Brindisi, si conferma una vetrina di assoluto rilievo per la valorizzazione del territorio. L’iniziativa riesce a coniugare con successo lo sport d’epoca, il turismo lento e la promozione culturale. Questo importante risultato è il frutto di un’attiva sinergia tra il club locale e il comitato organizzatore, uniti nella valorizzazione delle eccellenze locali.