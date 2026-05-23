Si apre ufficialmente il weekend elettorale in provincia di Brindisi. Dopo la chiusura della campagna elettorale e gli ultimi comizi prima del silenzio imposto dalla legge, oggi si sono insediati i seggi nei cinque comuni chiamati al voto per le amministrative: Ceglie Messapica, Latiano, Mesagne, San Vito dei Normanni e Torchiarolo.

Le operazioni preliminari si stanno svolgendo regolarmente in tutte le sezioni elettorali. Si voterà domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura delle urne prenderà il via lo scrutinio.

Quattro dei cinque comuni conosceranno il nome del nuovo sindaco già lunedì pomeriggio, trattandosi di sfide a due. Situazione diversa a San Vito dei Normanni dove sono tre i candidati in corsa e dove, in caso di mancato raggiungimento del 50% più uno dei voti, si tornerà alle urne per il ballottaggio fissato per il 7 e 8 giugno.

Complessivamente saranno 87 le sezioni elettorali aperte nei cinque comuni: 22 a Ceglie Messapica, 14 a Latiano, 27 a Mesagne, 19 a San Vito dei Normanni e 5 a Torchiarolo.

Ceglie Messapica

Elettori: 18.275

Sezioni: 22

Sfida diretta tra il sindaco uscente Angelo Palmisano e la candidata del fronte progressista Agata Scarafilo.

Agata Scarafilo è sostenuta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle – Uniti si cambia, Con Agata Scarafilo per Ceglie e Prossima.

Angelo Palmisano è sostenuto da Io sto con Palmisano, Prima Ceglie, Fratelli d’Italia, Forza Italia-PPE, Ceglie Continua, Verso il 2031.

Latiano

Elettori: 12.149

Sezioni: 14

A Latiano il sindaco uscente Cosimo Maiorano ha scelto di non ricandidarsi. La corsa è tra Marcello Ignone e Angelo Caforio.

Marcello Ignone sostenuto dalla lista Ignone Sindaco.

Angelo Caforio sostenuto dalla lista Operosamente Latiano

Mesagne

Elettori: 25.001

Sezioni: 27

Mesagne torna al voto anticipatamente dopo l’elezione di Toni Matarrelli al Consiglio regionale. Qui il centrodestra punta su Giorgia Campana, mentre il centrosinistra sostiene Francesco Michele Rogoli.

Giorgia Campana è sostenuta da Fratelli d’Italia e Mesagne che Cambia.

Francesco Rogoli è sostenuto da Partito Democratico, La Mia Città, Prossima, Città Solidale e Riformista, Movimento 5 Stelle, Avanti Mesagne, Per Mesagne

San Vito dei Normanni

Elettori: 17.916

Sezioni: 19

È la sfida più aperta della tornata elettorale. In corsa tre candidati e concreto rischio di ballottaggio.

Marco Ruggiero sostenuto da Attiva San Vito, Prossima, Partito Democratico, Avanti-PSI, Movimento 5 Stelle.

Silvana Errico sostenuta da Prima San Vito, Lista Silvana Errico, La Nuova San Vito.

Giacomo Viva sostenuto da Forza Italia-PPE, Insieme per San Vito, San Vito Viva e Fratelli d’Italia.

Torchiarolo

Elettori: 4.829

Sezioni: 5

Nel comune più piccolo tra quelli chiamati al voto, la sfida sarà tra il sindaco uscente Elio Ciccarese e Gianpiero Orlando.

Elio Ciccarese è sostenuto dalla lista “Oltre la Svolta Insieme a Noi”.

Gianpiero Orlando è sostenuto dalla lista “Orizzonte in Comune”