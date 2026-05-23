Al via la nuova edizione della “Settimana della Cultura del Mare e Marinaresca”, l’atteso cartellone di eventi che dal 25 al 30 maggio 2026 animerà il Marina di Brindisi. Tra i protagonisti più attivi della manifestazione spicca la Lega Navale Italiana Sezione di Brindisi, pronta a scendere in campo con un ruolo di primo piano, in particolare nelle giornate di lunedì 25 e giovedì 28 maggio, per promuovere la passione per il mare e la cultura nautica.

​Lunedì 25 Maggio: L’apertura ufficiale e il supporto alla Capitaneria per il battesimo del mare

​La giornata inaugurale di lunedì 25 maggio vedrà la Lega Navale di Brindisi impegnata fin dal mattino, alle ore 10:30, dove presiederà e prenderà parte ufficialmente alla cerimonia di Inaugurazione della “Settimana della Cultura del Mare” alla presenza delle massime autorità civili e militari.

​Il momento più operativo della giornata scatterà nel pomeriggio: dalle 15:00 alle 17:00, la LNI Brindisi scenderà in acqua per supportare la Capitaneria di Porto in occasione delle “Prime esperienze in mare”. Grazie a questa stretta sinergia istituzionale, la Sezione metterà a disposizione le proprie imbarcazioni e i propri esperti per offrire ai partecipanti un vero e proprio “battesimo del mare”, permettendo loro di approcciarsi alla navigazione in totale sicurezza e di scoprire da vicino il patrimonio costiero brindisino.

​Giovedì 28 Maggio: Tra sport, marineria e cultura nautica. L’altro grande momento di coinvolgimento per la Sezione sarà giovedì 28 maggio. Il pomeriggio si aprirà alle 17:00 con l’evento “Sport sul Mare: motore, vela e canottaggio”, una sessione dimostrativa e di approfondimento che vedrà la LNI collaborare attivamente al fianco di campioni e figure di riferimento della vela e del canottaggio locale, per promuovere lo sport acquatico tra i giovani e gli appassionati.

​A seguire, la Sezione offrirà il proprio supporto logistico e associativo per gli appuntamenti dedicati alle tradizioni della marineria e della vita di bordo, focalizzandosi sulle buone pratiche di navigazione consapevole e sul fondamentale rispetto delle regole e della sicurezza in mare.

​Con queste due giornate di intenso impegno, la Lega Navale Italiana Sezione di Brindisi si conferma un pilastro fondamentale per la riuscita della manifestazione, ribadendo la propria missione: avvicinare i cittadini al mare attraverso lo sport, la cultura e il rispetto delle tradizioni marinaresche.

Questo il programma completo di tutte le iniziative:

LUNEDI 25 MAGGIO

10:30 Inaugurazione della Settimana della Cultura del Mare, intervento autorità.

11:30 Inaugurazione della mostra di pittura di mare; Presidente Marina di Brindisi Club Ada Quartulli;

15:00 – 17:00 Prime esperienze in mare per gli alunni della Scuola Sant’Antonio da Padova con le imbarcazioni della LNI Sezione Brindisi;

17:00 – 19:00 BRINDISI: Città di Mare e Storia della Navigazione in Adriatico conferenza tenuta da prof. Giacomo Carito, Società di Storia Patria per la Puglia;

MARTEDI 26 MAGGIO

10:00 “Il Carnaro nella storia di Brindisi” a cura della Prof.ssa Portolano ed Esperienze professionali della vita di bordo raccontante da ex allievi dell’ITET Carnaro.

11:30 Rapporto tra patrimonio culturale e mondo della scuola. Una buona pratica: Adotta un monumento a cura di Anna Cinti Presidente E.T.S Le Colonne & “Il Villaggio Pescatori” a cura degli studenti dell’ITET Carnaro. (AVVISARE)- comprensivo Casale

17:00 Sessione di Cucina di Mare a Bordo e a Terra: “La cucina povera alimentata dal mare: il racconto di un pescatore” a cura di Cosimino De Biasi Cosimino e Alessandro Ciccolella, direttore della riserva naturale di Torre Guaceto e GEV e preparazione di ricette a bordo e a terra degli Chef Morleo N. e Penazzo G. del ristornate “Il Porticciolo” e degli studenti dell’I.P.E.O.A. S. Pertini.

Seguirà una Degustazione di Vini a cura di “Appia Wine Road”

MERCOLEDI 27 MAGGIO

10:00 “Il Collegio Navale N. Tommaseo” a cura dell’Arch. Maurizio Marinazzo ed Esperienze professionali della vita di bordo raccontante da ex allievi dell’ITET Carnaro.

11:00 Turismo sostenibile: Turismo del Mare e Cicloturismo a cura di….

17:00 Nuovo regolamento sul Diporto a cura della Capitaneria di Porto di Brindisi

18:00 Riservato ai Diportisti: Preparazione della crociera e della barca (Rigging) a cura di Piccinni P. di “Blue Rigging”

GIOVEDI 28 MAGGIO

10:00 Esperienze professionali della vita di bordo raccontante da ex allievi dell’ ITET Carnaro.

11:15 “Il diportismo: un target altospendente” a cura di …..

12:00 “Etica e Intelligenza artificiale nel turismo” a cura di…

15:00 –17:00 Escursione in barca della Cooperativa Eridano Brindisi a cura con GV3 e Asd Demetra

17:00 Sport sul Mare: motore, vela e canottaggio a cura di Salvatore Amitrano, campione di canottaggio, Gaetano Caso, presidente del Circolo della Vela Brindisi, in collaborazione con i canottieri dei vigili del fuoco e della LNI Sezione Brindisi

18:15 LA CUCINA PUGLIESE A BORDO E A TERRA: preparazione di ricette degli Chef Morleo N. e Penazzo G. del ristornate “Il Porticciolo” e degli studenti dell’I.P.E.O.A. S. Pertini.

Seguirà una Degustazione di Olio a cura di “Masseria Mozzone”

VENERDI 29 MAGGIO

10:00 Varo Lancia a 10 remi “Carnaro1” ITET Carnaro

11:00 Manutenzione delle imbarcazioni a motore e a vela a cura dell’Istituto Ferraris- De Marco- Valzani di Brindisi

16:00 SICUREZZA MARITTIMA con dimostrazione apertura zattera a cura della Capitaneria di Porto di Brindisi

PRONTO SOCCORSO E FARMACIA DI BORDO a cura del personale della Capitaneria di Porto e di Guidetti M

17:00 Elettricità ed Elettronica a bordo: pannelli solari, VHF, GPS, Radar e domotica a cura di Musarò M.di “2EMME GLOBAL SERVICE”

SABATO 30 MAGGIO

VELA CUP

18:00 Premiazione equipaggi Vela Cup