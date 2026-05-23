Al via la nuova edizione della “Settimana della Cultura del Mare e Marinaresca”, l’atteso cartellone di eventi che dal 25 al 30 maggio 2026 animerà il Marina di Brindisi. Tra i protagonisti più attivi della manifestazione spicca la Lega Navale Italiana Sezione di Brindisi, pronta a scendere in campo con un ruolo di primo piano, in particolare nelle giornate di lunedì 25 e giovedì 28 maggio, per promuovere la passione per il mare e la cultura nautica.
Lunedì 25 Maggio: L’apertura ufficiale e il supporto alla Capitaneria per il battesimo del mare
La giornata inaugurale di lunedì 25 maggio vedrà la Lega Navale di Brindisi impegnata fin dal mattino, alle ore 10:30, dove presiederà e prenderà parte ufficialmente alla cerimonia di Inaugurazione della “Settimana della Cultura del Mare” alla presenza delle massime autorità civili e militari.
Il momento più operativo della giornata scatterà nel pomeriggio: dalle 15:00 alle 17:00, la LNI Brindisi scenderà in acqua per supportare la Capitaneria di Porto in occasione delle “Prime esperienze in mare”. Grazie a questa stretta sinergia istituzionale, la Sezione metterà a disposizione le proprie imbarcazioni e i propri esperti per offrire ai partecipanti un vero e proprio “battesimo del mare”, permettendo loro di approcciarsi alla navigazione in totale sicurezza e di scoprire da vicino il patrimonio costiero brindisino.
Giovedì 28 Maggio: Tra sport, marineria e cultura nautica. L’altro grande momento di coinvolgimento per la Sezione sarà giovedì 28 maggio. Il pomeriggio si aprirà alle 17:00 con l’evento “Sport sul Mare: motore, vela e canottaggio”, una sessione dimostrativa e di approfondimento che vedrà la LNI collaborare attivamente al fianco di campioni e figure di riferimento della vela e del canottaggio locale, per promuovere lo sport acquatico tra i giovani e gli appassionati.
A seguire, la Sezione offrirà il proprio supporto logistico e associativo per gli appuntamenti dedicati alle tradizioni della marineria e della vita di bordo, focalizzandosi sulle buone pratiche di navigazione consapevole e sul fondamentale rispetto delle regole e della sicurezza in mare.
Con queste due giornate di intenso impegno, la Lega Navale Italiana Sezione di Brindisi si conferma un pilastro fondamentale per la riuscita della manifestazione, ribadendo la propria missione: avvicinare i cittadini al mare attraverso lo sport, la cultura e il rispetto delle tradizioni marinaresche.
Questo il programma completo di tutte le iniziative:
LUNEDI 25 MAGGIO
10:30 Inaugurazione della Settimana della Cultura del Mare, intervento autorità.
11:30 Inaugurazione della mostra di pittura di mare; Presidente Marina di Brindisi Club Ada Quartulli;
15:00 – 17:00 Prime esperienze in mare per gli alunni della Scuola Sant’Antonio da Padova con le imbarcazioni della LNI Sezione Brindisi;
17:00 – 19:00 BRINDISI: Città di Mare e Storia della Navigazione in Adriatico conferenza tenuta da prof. Giacomo Carito, Società di Storia Patria per la Puglia;
MARTEDI 26 MAGGIO
10:00 “Il Carnaro nella storia di Brindisi” a cura della Prof.ssa Portolano ed Esperienze professionali della vita di bordo raccontante da ex allievi dell’ITET Carnaro.
11:30 Rapporto tra patrimonio culturale e mondo della scuola. Una buona pratica: Adotta un monumento a cura di Anna Cinti Presidente E.T.S Le Colonne & “Il Villaggio Pescatori” a cura degli studenti dell’ITET Carnaro. (AVVISARE)- comprensivo Casale
17:00 Sessione di Cucina di Mare a Bordo e a Terra: “La cucina povera alimentata dal mare: il racconto di un pescatore” a cura di Cosimino De Biasi Cosimino e Alessandro Ciccolella, direttore della riserva naturale di Torre Guaceto e GEV e preparazione di ricette a bordo e a terra degli Chef Morleo N. e Penazzo G. del ristornate “Il Porticciolo” e degli studenti dell’I.P.E.O.A. S. Pertini.
Seguirà una Degustazione di Vini a cura di “Appia Wine Road”
MERCOLEDI 27 MAGGIO
10:00 “Il Collegio Navale N. Tommaseo” a cura dell’Arch. Maurizio Marinazzo ed Esperienze professionali della vita di bordo raccontante da ex allievi dell’ITET Carnaro.
11:00 Turismo sostenibile: Turismo del Mare e Cicloturismo a cura di….
17:00 Nuovo regolamento sul Diporto a cura della Capitaneria di Porto di Brindisi
18:00 Riservato ai Diportisti: Preparazione della crociera e della barca (Rigging) a cura di Piccinni P. di “Blue Rigging”
GIOVEDI 28 MAGGIO
10:00 Esperienze professionali della vita di bordo raccontante da ex allievi dell’ ITET Carnaro.
11:15 “Il diportismo: un target altospendente” a cura di …..
12:00 “Etica e Intelligenza artificiale nel turismo” a cura di…
15:00 –17:00 Escursione in barca della Cooperativa Eridano Brindisi a cura con GV3 e Asd Demetra
17:00 Sport sul Mare: motore, vela e canottaggio a cura di Salvatore Amitrano, campione di canottaggio, Gaetano Caso, presidente del Circolo della Vela Brindisi, in collaborazione con i canottieri dei vigili del fuoco e della LNI Sezione Brindisi
18:15 LA CUCINA PUGLIESE A BORDO E A TERRA: preparazione di ricette degli Chef Morleo N. e Penazzo G. del ristornate “Il Porticciolo” e degli studenti dell’I.P.E.O.A. S. Pertini.
Seguirà una Degustazione di Olio a cura di “Masseria Mozzone”
VENERDI 29 MAGGIO
10:00 Varo Lancia a 10 remi “Carnaro1” ITET Carnaro
11:00 Manutenzione delle imbarcazioni a motore e a vela a cura dell’Istituto Ferraris- De Marco- Valzani di Brindisi
16:00 SICUREZZA MARITTIMA con dimostrazione apertura zattera a cura della Capitaneria di Porto di Brindisi
PRONTO SOCCORSO E FARMACIA DI BORDO a cura del personale della Capitaneria di Porto e di Guidetti M
17:00 Elettricità ed Elettronica a bordo: pannelli solari, VHF, GPS, Radar e domotica a cura di Musarò M.di “2EMME GLOBAL SERVICE”
SABATO 30 MAGGIO
VELA CUP
18:00 Premiazione equipaggi Vela Cup