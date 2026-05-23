Dal 18 al 21 giugno 2026 la città di Ostuni ospiterà la prima edizione dell’“Ostuni Foto Festival” (OFF), nuova rassegna internazionale dedicata alla fotografia contemporanea promossa dalla Lucie Foundation.

Per quattro giorni la Città Bianca si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con mostre, incontri, workshop, performance e iniziative aperte al pubblico. Il festival punta a diventare un punto di riferimento internazionale per professionisti, appassionati e giovani fotografi, coinvolgendo l’intero tessuto urbano in una vera e propria festa diffusa della fotografia.

Tra i protagonisti delle mostre personali figurano alcuni dei più importanti nomi della scena fotografica mondiale, tra cui Steve McCurry, Nino Migliori, Carol Guzy, Lynsey Addario, oltre a Peter Muller, Mayco Naing, Arash Khamooshi, Maryam Rahmanian, Katerina Angelopoulou e Abbey Hepner.

Il programma prevede anche workshop, talk, portfolio review e iniziative partecipative. Tra queste spicca la “Photo Marathon”, una maratona fotografica di 24 ore dedicata al racconto visivo della città con proiezione pubblica e premiazione finale delle immagini selezionate. Spazio anche ai più giovani con il “Concorso Giovani OFF”, rivolto ai ragazzi dai 12 ai 18 anni, che permetterà ai vincitori di esporre le proprie opere durante il festival.

L’apertura ufficiale è in programma il 18 giugno con l’Opening Night Party e l’inaugurazione delle mostre. Le giornate del 19 e 20 giugno saranno dedicate a esposizioni, incontri e letture portfolio, mentre il 21 giugno si concluderà con il Closing Night Party e la cerimonia di premiazione.

“OFF è un ponte tra culture e visioni”, ha dichiarato Hossein Farmani, presidente della Lucie Foundation e fondatore del festival. “Ostuni diventa un palcoscenico globale dove la fotografia può raccontare, con forza e sensibilità, il mondo in cui viviamo”.

Le iscrizioni agli eventi sono disponibili sul sito ufficiale del festival: Ostuni Foto Festival