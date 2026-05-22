Falco recuperato dai Vigili del Fuoco nel rione Sant’Elia: rimesso nel nido con gli altri piccol

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina a Brindisi, nel rione Sant’Elia, per il recupero di un falco caduto da un albero nei pressi della zona residenziale.

Il volatile è stato recuperato in sicurezza dal personale intervenuto che, dopo le verifiche del caso, ha provveduto a rimetterlo nel nido insieme ad altri tre falchetti presenti nella stessa area.

L’operazione si è conclusa senza particolari criticità, consentendo al piccolo rapace di tornare accanto agli altri esemplari sotto la supervisione dei Vigili del Fuoco.