Falco recuperato dai Vigili del Fuoco nel rione Sant’Elia: rimesso nel nido con gli altri piccol
Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina a Brindisi, nel rione Sant’Elia, per il recupero di un falco caduto da un albero nei pressi della zona residenziale.
Il volatile è stato recuperato in sicurezza dal personale intervenuto che, dopo le verifiche del caso, ha provveduto a rimetterlo nel nido insieme ad altri tre falchetti presenti nella stessa area.
L’operazione si è conclusa senza particolari criticità, consentendo al piccolo rapace di tornare accanto agli altri esemplari sotto la supervisione dei Vigili del Fuoco.
Mag 22, 2026 Posted news
Falco recuperato dai Vigili del Fuoco nel rione Sant’Elia: rimesso nel nido con gli altri piccoli
Falco recuperato dai Vigili del Fuoco nel rione Sant’Elia: rimesso nel nido con gli altri piccol