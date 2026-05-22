Importante riconoscimento per il mondo sindacale del territorio di Brindisi: il segretario della FLC CGIL, Fulvio Rubino, è stato eletto presidente del Fondo Pensione ESPERO che è il fondo del secondo pilastro di riferimento del settore SCUOLA, AFAM e di una parte della Formazione Professionale, segnando un passaggio significativo sia sul piano della rappresentanza sia su quello della gestione delle tutele previdenziali.

L’elezione, avvenuta il 21 maggio nel corso dell’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione del Fondo (eletto dall’Assemblea dei Delegati del 27 aprile u.s.), rappresenta un attestato di fiducia nei confronti del lavoro svolto negli anni dal segretario Fulvio Rubino, da sempre impegnato nella difesa dei diritti dei lavoratori della conoscenza e nel rafforzamento degli strumenti di welfare contrattuale.

Fulvio Rubino è docente di Laboratorio di Scienze e Tecnologie Informatiche presso l’ITET “Giovanni Calò” di Francavilla Fontana; da decenni svolge attività di formazione e interventi in convegni sia su temi educativo-didattici che previdenziali; è autore di varie pubblicazioni tra cui “Ripensare la previdenza tra sostenibilità finanziaria e sostenibilità economica” e “Previdenza Complementare e prospettive della qualità della vita futura”. Dall’ottobre del 2020 è segretario della FLC CGIL Brindisi e dal marzo 2025 è presidente del Comitato di Vigilanza della Cassa Pensioni Insegnanti dell’INPS Nazionale. È stato più volte eletto nell’Assemblea dei Delegati del Fondo Espero e dal luglio 2019 è componente del Consiglio di Amministrazione.

Fulvio Rubino esprime direttamente l’indirizzo e il valore programmatico della FLC CGIL, consolidando il ruolo centrale del sindacato nella tutela del futuro previdenziale pubblico e complementare, dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore dell’istruzione.

Il nuovo presidente ha sottolineato, nelle prime dichiarazioni, l’importanza di garantire una gestione solida, rigorosa, trasparente e orientata al futuro in ogni scelta che il C.d.A. del Fondo Espero sarà chiamato ad assumere, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alla sostenibilità, sociale ed ambientale, delle decisioni. Ha dichiarato di essere convinto che la qualità dell’operato del C.d.A. dipenderà dalla capacità mantenere unità nelle decisioni attraverso un confronto aperto mirato a sintesi condivise nell’interesse comune dei lavoratori che hanno affidato parte del loro futuro al fondo.

Soddisfazione è stata espressa da tanti delegati e dirigenti sindacali ed iscritti alla FLC CGIL che vedono in questa nomina un’opportunità per rafforzare il legame tra rappresentanza sindacale e strumenti di tutela previdenziale integrativa.

L’elezione segna dunque un momento rilevante per il territorio brindisino e per l’intero comparto, confermando il valore di una leadership costruita sul dialogo, sulla competenza e sull’impegno costante a favore dei lavoratori.

A completare il vertice del Fondo, l’organismo ha eletto come Vice Presidente – Nappi Severino (Professore Ordinario di Diritto del Lavoro) Presidente del Collegio dei Sindaci – Aurelio Tommasetti (Professore Ordinario di Economia Aziendale. Già Rettore dell’Università degli Studi di Salerno).