Esce il 22 maggio su tutte le piattaforme digitali “RM/MI”, il nuovo singolo di Maffei. Nel nuovo brano il cantautore brindisino si avvale della collaborazione di Lorenzo Rinaudo (chitarra, basso, sinth).
“Roma – Milano” è una canzone gradevole di pop rock scritta dalla bella calligrafia della propria composizione, cantata con sentimento, delicatezza e coraggio, con la pura bellezza della semplicità.
Marco Maffei e Lorenzo Rinaudo ci mettono mestiere, professionalità, passione e una ventata di freschezza.
“RM-MI” è un viaggio immaginario di una donna dal Lazio alla Lombardia. E’ il singolo perfetto per mood.
Una canzone avvolgente accompagnata da un clima emotivo, alimentata da una luce malinconica che si espande intorno ad essa. “RM-MI” di Maffei sarà presentato durante un concerto acustico per chitarra e voce che il songwriter virgiliano eseguirà venerdi 22 maggio presso il locale Senza Pepe, in via Filimena Consiglio a Brindisi.
MARCO GRECO