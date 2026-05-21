Dopo l’esibizione del 17 a Calimera in occasione dell’uscita del loro disco, la band si prepara al primo live a Brindisi con questa formazione: appuntamento questa sera al Susumaniello alle ore 22:00.

Nei loro brani convivono registri molto diversi, tra dimensioni oniriche e atmosfere più cupe.

Tra i pezzi più ascoltati “Daisy” che prende forma da un’immagine sospesa tra realtà e immaginazione, legata a una “celebrity crush” e a una dimensione quasi cinematografica vissuta da Turner: una pista ciclabile, parole sussurrate, una notte che si chiude e diventa canzone. Da quell’episodio nasce anche uno dei versi centrali del brano: “Il tuo sorriso è una scintilla, tutto ciò di cui ho bisogno”.

Più cupa e radicale è invece “The Saint”, scritta da Kloma. Il brano affronta una relazione segnata da squilibri emotivi e da un progressivo logoramento, in cui il tentativo di tenere tutto in piedi si scontra con un esito inevitabile. La canzone riflette su una forma di dedizione totale che non basta a salvare il rapporto, fino alla disillusione finale: “Perché i santi sono tutti morti”.

Nonostante una proposta lontana dai circuiti più commerciali, nei Locked In 210 emerge una forte coerenza espressiva e una convinzione rara, evidente anche nell’approccio con cui la band si prepara al palco.

Il primo live al Susumaniello segna un passaggio importante per il progetto, che inizia a farsi notare oltre la dimensione originaria più raccolta e informale: un debutto cittadino che rappresenta al tempo stesso una conferma e un punto di partenza.

Locked In 210 sono una nuova realtà musicale che intreccia sonorità punk ed elementi sintetici, costruendo un linguaggio sonoro che alterna impatto emotivo, scrittura introspettiva ed estetica fortemente personale. Il progetto nasce dall’incontro tra Turner e Kloma, due giovani artisti che trasformano esperienze personali, immagini oniriche e relazioni finite in brani diretti e viscerali.

I Locked In 210 si esibiranno questa sera al Susumaniello alle ore 22:00.