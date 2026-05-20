La biodiversità non è per noi un concetto astratto, ma il respiro quotidiano della terra che coltiviamo.

I vigneti di Tenute Lu Spada sorgono a ridosso del Parco e del lago del Cillarese, in un ecosistema dove la presenza dell’acqua, della macchia mediterranea, degli uccelli migratori e dei venti dell’Adriatico accompagna da sempre il lavoro dell’uomo.

La scelta della vitivinicoltura biologica nasce proprio da qui: dal desiderio di custodire questo equilibrio fragile e prezioso, contribuendo concretamente alla tutela della biodiversità che circonda le nostre vigne.

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, Tenute Lu Spada presenta le nuove annate dei suoi vini bianchi biologici:

Avocetta, da uve Minutolo, e Grigiombra, Vermentino del Salento.

Due vini che hanno scelto il mare e la pianura per esprimersi al meglio.

Due interpretazioni autentiche di questa parte della Puglia affacciata sull’Adriatico, dove la luce intensa, la brezza marina e i terreni vicini al Cillarese donano ai bianchi freschezza, eleganza e identità mediterranea.

Avocetta richiama nel nome gli uccelli acquatici che popolano le aree umide del territorio, simbolo di armonia tra natura e uomo.

Grigiombra racconta invece le sfumature della luce sul paesaggio salentino, tra vento, cielo e riflessi del mare.

Per celebrare questa giornata dedicata alla natura e alla sostenibilità, Tenute Lu Spada organizza una speciale esperienza aperta agli appassionati e ai visitatori: una visita guidata ai vigneti biologici dell’azienda, uno sguardo privilegiato sul lago del Cillarese dalla terrazza dello show room aziendale e una degustazione dedicata ai nuovi vini bianchi biologici.

Nel corso della giornata sarà inoltre possibile acquistare i vini dell’azienda con uno sconto speciale del 15% riservato all’evento.

Con questa iniziativa, Tenute Lu Spada rinnova il proprio impegno verso una viticoltura sostenibile, capace di valorizzare il territorio senza alterarne l’anima, perché ogni bottiglia possa custodire non solo un vino, ma anche il paesaggio da cui nasce.

Venerdì 22 maggio- 11.00- 12.30 e 17.00-19.00

Ingresso libero