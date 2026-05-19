Nel palazzetto dello sport di San Pancrazio Salentino si è svolto ieri pomeriggio il talk “Lo sport che include: il valore dello sport per superare i limiti”, iniziativa dedicata al ruolo dello sport come strumento di partecipazione, crescita e inclusione sociale. L’incontro ha coinvolto atleti, famiglie, associazioni e appassionati in un momento di confronto costruito attorno alle esperienze personali e ai valori che lo sport riesce a trasmettere dentro e fuori dal campo.

Al centro dell’evento il talk “Oltre il Traguardo”, spazio di dialogo che ha raccolto testimonianze di atleti del territorio. I racconti hanno evidenziato aspetti fondamentali del percorso sportivo come il rispetto dell’avversario, la capacità di affrontare le sconfitte e l’importanza di costruire contesti nei quali nessuno venga escluso.

L’iniziativa ha ribadito il valore dello sport come linguaggio universale capace di superare barriere fisiche, culturali e sociali attraverso la partecipazione e il gioco di squadra. Un messaggio condiviso anche dalle realtà associative e istituzionali presenti all’incontro.

A conclusione del percorso si è svolta la consegna degli attestati da parte del Nodo Galattica di San Pancrazio Salentino, alla presenza dei partner che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento, tra cui ARCI, l’Associazione Sportiva Pallavolo San Pancrazio, il gruppo Fortis, l’Amministrazione Comunale e i volontari del Servizio Civile Regionale Galattica. Un riconoscimento rivolto anche alle famiglie che ogni giorno accompagnano il percorso sportivo e formativo dei ragazzi.