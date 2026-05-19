Una giornata dedicata ai ricordi, al mare e a un’amicizia rimasta intatta nel tempo. Si svolgerà il prossimo 25 maggio 2026, presso l’ITET Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi di Brindisi, la cerimonia celebrativa dei cinquant’anni dal diploma dei “Marinai del Nautico Carnaro”, ex studenti della classe 5B sezione Macchinisti dell’allora Istituto Tecnico Nautico “Carnaro”.

Gli ex alunni, diplomati “Aspiranti alla Direzione di Macchine Marine” nell’anno scolastico 1975-1976, torneranno nella loro storica scuola di via Nicola Brandi per celebrare mezzo secolo di esperienze condivise, percorsi professionali e legami umani mai interrotti.

Nel 1976 la sede del Nautico “Carnaro” era annessa al Collegio Navale “Niccolò Tommaseo”, l’Accademia Navale di Brindisi. Proprio da lì prese avvio il percorso formativo e umano di una generazione di studenti che ha poi intrapreso carriere nel settore marittimo, tecnico e professionale.

L’iniziativa punta anche a creare un ponte tra passato e presente: gli ex diplomati racconteranno agli studenti dell’istituto aneddoti, esperienze di navigazione, storie di vita e insegnamenti maturati nel corso degli anni.

Il programma della giornata prevede alle ore 9 l’arrivo delle autorità e dei partecipanti, seguito dall’accoglienza del dirigente scolastico nella biblioteca dell’istituto alle 9.30. Alle 9.45 sarà proiettato il video “Dalle esperienze passate agli insegnamenti attivi”, mentre alle 10 sono previsti gli interventi degli ex diplomati e dell’ingegner Franco Bizzarri.

Seguiranno l’intervento del sindaco di Brindisi e quelli delle autorità civili e militari presenti. La mattinata si concluderà alle 11.30 con la visita ai nuovi laboratori dell’istituto e al Planetario Nicola Valerio.