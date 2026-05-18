Brindisi si prepara ad accogliere un appuntamento dedicato alla memoria, alla cultura popolare e alle tradizioni del territorio. Venerdì 22 maggio, a partire dalle ore 18:00, presso la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale, nell’ex Convento di Santa Chiara, si terrà la presentazione del volume “Viaggio nel Tarantismo” di Sandra Taveri, evento inserito nel programma de Il Maggio dei Libri 2026 e della rassegna Librante – incontri d’autore.

Un pomeriggio e una serata all’insegna della tradizione, ma soprattutto un attraversamento simbolico e culturale di uno dei fenomeni più affascinanti e identitari del nostro territorio: il tarantismo.

Ad accompagnare il pubblico nel dialogo con l’autrice sarà Francesco Mauro, vicepresidente Yehajasi Brindisi APS e responsabile della Biblioteca del Vicolo, che introdurrà l’incontro moderato dalla giornalista Anna Consales. La serata sarà inoltre arricchita dall’accompagnamento musicale di Manita Popolare che, al termine della presentazione, guiderà il pubblico in un momento dedicato alle musiche e alle atmosfere della tradizione popolare salentina.

L’iniziativa nasce in collaborazione con Casa San Bao – Casa di Quartiere La Rosa e con la sua scuola di musica e danza popolare, realtà impegnate nella valorizzazione della cultura popolare e delle pratiche artistiche tradizionali.

Il tarantismo, fenomeno culturale mediterraneo radicato nel Salento fino agli anni Settanta, continua ancora oggi a suscitare interesse e riflessioni, lasciando tracce profonde nelle musiche, nei rituali e nelle danze popolari del Sud Italia. Nonostante l’ampia letteratura esistente sull’argomento, mancava un testo agile e divulgativo capace di illustrarne in modo sintetico ma rigoroso gli elementi fondamentali: etimologia, diffusione, sintomi, ritualità e pratiche terapeutiche.

“Viaggio nel Tarantismo” nasce proprio con l’obiettivo di colmare questa lacuna, offrendo un approccio interdisciplinare fondato su fonti etnografiche, iconografiche e archivistiche. Il volume si rivolge a un pubblico ampio ed eterogeneo – curiosi, studiosi, musicisti, danzatori e turisti – proponendo una chiave di lettura accessibile ma documentata del “mal di taranta” nel contesto salentino, accompagnata da riferimenti bibliografici utili ad approfondire il tema.

Angela Sandra Taveri, nata a Brindisi nel 1964, ha coltivato negli anni gli studi teologici e una profonda passione per la storia locale, la religiosità popolare e le tradizioni del territorio, con particolare attenzione al fenomeno del tarantismo. Ha collaborato con il periodico culturale di letteratura e arte “Mimose, carta di donna” e partecipato a numerosi convegni dedicati al tema. È inoltre coautrice del volume “Tarantelle, santi e guaritori. Forme e figure di un culto popolare”, curato da Vincenzo Santoro ed edito da ItinerArti nel 2024. Attraverso incontri e presentazioni, porta avanti un percorso di divulgazione e valorizzazione delle conoscenze legate a questo importante patrimonio culturale.

L’ingresso all’evento è libero.

Info evento

22 maggio 2026 – ore 18:00

Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale

Ex Convento di Santa Chiara

Via Santa Chiara 2, Brindisi

Ingresso libero.