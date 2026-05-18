Anche quest’anno è stata celebrata a Fasano la Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa, che ha visto in prima linea la Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa, l’Asl Brindisi e la Croce Rossa Italiana.

A fare gli onori di casa la dottoressa Giustina Ricciardi e il direttore del Distretto sociosanitario di Fasano, Giuseppe Pace. Insieme al direttore della Struttura complessa di Nefrologia e Dialisi della Asl, Luigi Vernaglione, hanno accolto i cittadini sottoposti allo screening e supportato i volontari della Croce Rossa Italiana, guidati dal presidente della sezione locale, ingegner Roberto Posado, nella misurazione della pressione arteriosa e nelle attività di informazione.

Nell’incontrare i cittadini, il dottor Pace ha sottolineato l’importanza del controllo della pressione arteriosa già nell’età giovanile per abbattere sul nascere le condizioni di rischio con le possibili complicanze che spesso si rendono evidenti nell’età adulta, con gravi conseguenze sulla salute.

In tal senso tanto è stato fatto ma occorre fare di più con l’istituzione sul territorio di centri di riferimento per la prevenzione, diagnosi e cura dei pazienti ipertesi, con la collaborazione tra infermieri di comunità, medici di medicina generale e specialisti ambulatoriali.

Il dottor Vernaglione si è soffermato sulle complicanze dell’ipertensione arteriosa (come l’ictus, le demenze, la retinopatia, l’infarto del miocardio, le aritmie, l’insufficienza renale e l’arteriopatia ostruttiva) e sull’importanza di una precoce diagnosi e trattamento.

Queste condizioni sono fondamentali per il miglioramento della qualità di vita dei pazienti e in tale direzione è orientato l’impegno della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa, del cui consiglio direttivo nazionale è componente lo stesso dottor Vernaglione.

A seguire l’ingegner Posado ha espresso soddisfazione per il consueto coinvolgimento della Croce Rossa nell’ottica di una virtuosa collaborazione con le istituzioni per proteggere e tutelare la salute della comunità.

Infine il dottor Pace e il dottor Vernaglione, nel rinnovare “il vivo apprezzamento per il costante e fattivo impegno della Croce Rossa”, hanno espresso il ringraziamento al sindaco di Fasano e ai collaboratori per aver assicurato il patrocinio della manifestazione che ha avuto nei cittadini i veri protagonisti.

“A loro è dedicato – hanno detto – e continuerà ad esserlo l’impegno di tutti noi”.