Mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 16:00, presso la sala espositiva del Museo Archeologico Ribezzo di Brindisi, sarà inaugurata la mostra “Mare di Memoria”, progetto espositivo promosso dal Polo BiblioMuseale Regionale di Brindisi in collaborazione con il Polo Liceale Marzolla Leo Simone Durano.

Protagonista dell’esposizione sarà il Liceo Artistico “Edgardo Simone”, che presenterà una selezione di opere realizzate dagli studenti dei diversi indirizzi artistici. L’inaugurazione sarà inoltre arricchita dalle performance musicali degli studenti del Liceo Musicale “Giustino Durano”.

Saranno presenti all’evento l’Arch. Emilia Mannozzi e la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Carmen Taurino.

La mostra nasce dal desiderio di affidare al mare il racconto della memoria storica, culturale e umana del territorio brindisino e del Mediterraneo, luogo simbolico di incontri, approdi, partenze e relazioni tra popoli e culture.

Attraverso i linguaggi della pittura, della grafica, della scultura e della scenografia, gli studenti del Liceo Artistico “Edgardo Simone” interpretano il tema del mare come spazio di memoria e accoglienza, costruendo un dialogo tra passato e presente. Le opere esposte, ispirate anche al patrimonio archeologico custodito nel Museo Ribezzo, restituiscono visioni contemporanee capaci di intrecciare identità, storia e sensibilità artistiche.

Il percorso espositivo si sviluppa attorno ai tre nuclei tematici Mare, Memoria, Accoglienza, dando vita a una narrazione suggestiva e immersiva che accompagna il visitatore attraverso immagini, simboli e atmosfere legate alla dimensione mediterranea.

La mostra sarà visitabile dal 20 maggio al 20 giugno 2026, dal martedì alla domenica, dalle ore 09:00 alle ore 19:15 (ultimo ingresso consentito 30 minuti prima della chiusura).