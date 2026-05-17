Una domenica straordinaria all’insegna della condivisione, della passione per il mito intramontabile delle due ruote e del forte legame territoriale. Oggi, domenica 17 maggio 2026, si è svolto l’atteso incontro che ha visto come momento centrale lo storico scambio della fascia tra il Vespa Club Brindisi, guidato dal presidente Ezio Potenza, e il Vespa Club Mesagne. Un gesto simbolo di stima reciproca e di una futura e proficua collaborazione tra le due realtà vicine.

L’evento è stato caratterizzato da una straordinaria accoglienza predisposta nei minimi dettagli dal direttivo mesagnese. A fare gli onori di casa il presidente del Vespa Club Mesagne, Alfredo Screti, affiancato dai membri del Consiglio Direttivo e dai numerosi soci, che hanno accolto lo “sciame” brindisino con grande calore ed entusiasmo, confermando lo spirito inclusivo che da sempre unisce i vespisti.

A dare un ulteriore e prestigioso risalto istituzionale alla giornata è stata la visita a sorpresa dell’On. Toni Matarrelli, Presidente del Consiglio Regionale Pugliese. La sua presenza ha testimoniato l’importanza di queste realtà associative, capaci non solo di custodire il patrimonio storico del motorismo italiano, ma anche di promuovere l’aggregazione sociale e la valorizzazione turistica del territorio locale.

Sotto la guida del presidente Potenza e del Consiglio Direttivo, il Vespa Club Brindisi continua così a scrivere pagine importanti di associazionismo.

La giornata si è conclusa tra sorrisi, motori accesi e il rombo inconfondibile delle Vespa in un giro per le vie della città, con la promessa di rinnovare presto un legame che unisce le due città nel segno dell’amicizia e della comune e intramontabile passione per la Vespa.