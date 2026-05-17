La leva Under 17 Eccellenza della Valtur Brindisi, campione Regionale in carica, è partita nella mattinata di domenica alla volta di Agropoli, sede delle Finali Nazionali di categoria in programma dal 18 al 24 maggio.

Le sedici squadre si ritroveranno già oggi, domenica 17 maggio, al Pala Di Concilio di Agropoli, dove alle ore 19.00 si terrà la Cerimonia d’Apertura dell’evento dedicato alla memoria di Claudio Monti. La squadra biancoazzurra avrà l’onore di rappresentare il meridione, unica squadra del Sud ad essere riuscita a centrare una storica qualificazione alla fase finale dopo un lungo percorso vincente tra la fase regionale e gli spareggi, coronati dal doppio successo della settimana scorsa contro Sant’Antimo e Reggio Emilia.

Valtur Brindisi è stata sorteggiata nel girone C assieme alle compagini: Unibasket Lanciano – Orange1 Basket Bassano e GranTorino Basketball Draft. Esordio lunedì 18 maggio alle ore 16:00 contro il GranTorino al PalaCilento, a seguire in base ai risultati tra vincente/perdente il programma si delineerà nelle successive giornate tra martedì e mercoledì.

Dal 18 al 24 maggio tutte le gare della Finale Nazionale Kellogg’s Under 17 Eccellenza saranno trasmesse live sul canale Twitch della FIP (https://www.twitch.tv/italbasketofficial) o su Youtube Italbasket (https://www.youtube.com/@fipbasketv). Una copertura che garantirà oltre 350 ore di live streaming che nella scorsa stagione hanno incollato davanti agli schermi di tutti i tipi di device oltre 115.000 utenti unici. Highlights, interviste, fotogallery e tanto altro troveranno spazio sui social Italbasket.

Allenati da coach Gianluca Quarta, avvalendosi della collaborazione degli assistenti Gigi Marra e Matteo Cairo, del preparatore fisico Riccardo Guadalupi, del dirigente Augusto Perugino e del mental coaching dott. Paolo De Marco, ecco il roster Valtur Brindisi Under 17 Eccellenza: Luca Caliolo – Simone Campagna – Yuri Cleti – Matteo Corlianò – Gioele De Cesare – Mino De Fazio – Goffredo Errico – Santino Landra Fernandez – Andrea Guido – Andrea Longobardi – Alessandro Molinaro – Tommaso Paparella – Mouhamed Thioye.

Buona fortuna e buon divertimento ragazzi!

Ufficio Stampa Valtur Brindisi