Non è nostalgia se una canzone continua ad accadere. È quello che promette la tappa ostunese di Antonello Venditti, atteso domenica 30 agosto 2026 all’Arena Bianca, Foro Boario, con inizio alle 21.00, per il suo “Daje! Live Summer 2026”. Ostuni entra così nel percorso estivo di un protagonista assoluto della canzone d’autore italiana, in un tour pensato per attraversare luoghi all’aperto e riportare le canzoni alla loro dimensione più naturale: il contatto diretto con il pubblico. L’organizzazione della tappa ostunese è curata da Aurora Eventi di Livio Iaia. I biglietti sono disponibili online sul circuito TicketOne e nei punti vendita accreditati.

Venditti arriva a Ostuni con un lessico sentimentale che il pubblico conosce prima ancora che partano gli accordi. “Notte prima degli esami”, “Ricordati di me”, “Grazie Roma”, “Ci vorrebbe un amico”, “Alta marea” sono pezzi che hanno attraversato decenni, piazze, stadi, radio, feste, viaggi, maturità, addii: coordinate e luoghi emotivi che dal vivo smettono di appartenere al disco e tornano alla loro materia originaria, quella del coro, della voce condivisa, del pubblico che riconosce ogni attacco e lo porta dentro la serata.

Il concerto fa parte di “Daje! Live Summer 2026”, il tour estivo con cui Antonello Venditti torna sui palchi italiani portando al centro la storia del suo canzoniere. La scelta delle location outdoor accompagna bene la natura delle canzoni, nate spesso da immagini divenute patrimonio collettivo. A Ostuni arriverà dunque un concerto pensato per attraversare più stagioni della sua carriera. Dai brani legati alla giovinezza e ai passaggi decisivi della vita, fino alle canzoni che hanno raccontato Roma, i rapporti affettivi, le separazioni, il bisogno di restare fedeli a se stessi.

Ma la forza del repertorio di Venditti sta anche nella sua capacità di cambiare pelle a seconda di chi lo ascolta: per qualcuno “Notte prima degli esami” appartiene alla scuola, per altri a una notte d’estate, per altri ancora a un figlio, a un ricordo, a un’età precisa. Ogni brano porta con sé una geografia personale e il live diventa il punto in cui queste storie si incontrano. Il progetto arriva in parallelo a “Daje!”, il nuovo disco dal vivo che raccoglie registrazioni tratte dai tour dedicati al quarantennale di “Notte prima degli esami”, una stagione che negli ultimi due anni ha richiamato oltre 300mila spettatori in più di sessanta concerti. La pubblicazione accompagna il tour e ne rafforza il senso: riportare al centro l’energia del palco, cioè il luogo in cui Venditti ha costruito una parte decisiva della propria identità artistica.

Ad accompagnarlo sul palco una band costruita intorno a suoni che appartengono da sempre al suo universo musicale: batteria, sax, tastiere, pianoforte, organo Hammond e violino. Una struttura che sostiene arrangiamenti pensati per restituire potenza ai brani. È in questa veste che il repertorio di Venditti trova spesso la sua misura più piena: viva, fisica, attraversata da cori, pause, ripartenze e da quella strettissima complicità del pubblico che rende ogni concerto diverso dal precedente.

Nato a Roma nel 1949, Antonello Venditti occupa da oltre cinquant’anni un posto centrale nella canzone italiana. Dagli esordi al Folkstudio fino ai grandi tour, ha firmato canzoni che hanno accompagnato intere generazioni, portando nella musica popolare italiana una scrittura personale, riconoscibile, spesso legata alla città ma capace di parlare a tutto il Paese. Nel 2025 è stato anche ospite del Festival di Sanremo, dove ha ricevuto il Premio alla Carriera, ulteriore riconoscimento a un percorso artistico lungo e ancora seguito da un pubblico trasversale.