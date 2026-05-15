La Tezenis Verona espugna il PalaPentassuglia e si aggiudica la prima serie playoff della Serie A2 2025/26, chiudendo sul 3-1 il punteggio complessivo e la stagione della Valtur Brindisi che saluta i tifosi e le proprie ambizioni a seguito di un’ultima parte di stagione avara di risultati e vittorie. I padroni di casa partono a spron battuto nel primo quarto sulle ali di gara tre ma subiscono sin dal secondo parziale la solida prestazione di una Scaligera che conferma qualità e profondità di roster a disposizione.

Starting five biancoazzurro confermato dalle prime tre gare formato da Cinciarini-Ahmad-Radonjic-Esposito-Vildera.

Consapevoli della posta in palio, le due squadre danno subito battaglia sotto canestro con le torri Poser-Vildera e Johnson-Esposito (14-13 al 7’). Gli ingressi di Jones e Miani cambiano l’assetto tattico della Valtur che può correre a campo aperto e alzare l’intensità difensiva per un primo quarto in vantaggio sul 22-16 chiuso dalla tripla di Monaldi a fil di sirena. Lo stesso Monaldi si ripete ad inizio secondo periodo con 8 punti consecutivi dando vita al primo break di 4-12 in favore degli ospiti che tornano subito a contatto sul 26-25 al 13’. Il primo vantaggio di Verona arriva al minuto diciotto grazie al controllo dei rimbalzi (11 a 18) e alle incursioni personali di Zampini al ferro, cavalcando l’inerzia nelle mani della Tezenis in un secondo quarto che si chiude sul punteggio di 36-40.

Le squadre rientrano in campo con gli stessi giocatori partiti in starting five non modificando le rotazioni impostate. Le prime due azioni di Brindisi comportano due palle perse per ingenuità tra doppio palleggio e linea di fondo campo calpestata e ad approfittarne è Mcgee autore di ben nove punti di fila (43-47 al 24’). Si sblocca al tiro anche Ahmad con una poderosa schiacciata che fa saltare in piedi i tifosi presenti al PalaPentassuglia ma Verona ha le mani sulla partita e supera la doppia cifra di vantaggio di +12 (45-57). La reazione dei padroni di casa arriva con un mini break di 6-0 firmato da Jones con tripla e rimbalzo per il contropiede di Cinciarini ma è ancora Ambrosin a sbrogliare la matassa da tre punti per gli scaligeri. Il duo Maspero-Miani aggredisce in difesa e consente alla Valtur di tornare ad un solo punto di distanza a fine terzo quarto sul 59-60. La tripla dall’angolo di Loro apre l’ultimo periodo dando una boccata pura di ossigeno alla squadra di coach Ramagli che abbassa sensibilmente il quintetto utilizzando Johnson da numero cinque. L’attacco brindisino si blocca a soli tre punti realizzati in sette minuti di gioco (62-68) e paga le scarse percentuali al tiro che impediscono di piazzare la zampata a rientrare a contatto. Lo sforzo collettivo difensivo non viene ripagato dalle soluzioni e realizzazioni in fase di possesso consentendo a Verona di tornare a +8 a tre minuti dal termine. Mcgee mette il punto definitivo all’incontro e alla serie: Verona approda in semifinale mentre si ferma al 14 maggio la stagione sportiva 2025/26 della Valtur Brindisi.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-TEZENIS VERONA: 69-77 (22-16, 36-40, 59-60, 69-77)

VALTUR BRINDISI: Jones 8 (1/4, 2/3, 5 r.), Cinciarini 7 (1/2, 1/3, 1 r.), Ahmad 16 (3/6, 0/4, 1 r.), Mouaha (0/1 da tre), Vildera 5 (2/4, 2 r.), Miani 8 (3/3, 0/2, 7 r.), Esposito 18 (7/12, 0/2, 7 r.), Radonjic 2 (1/1, 0/3, 7 r.), Maspero 3 (1/2, 0/1), Fantoma 2 (1/1, 0/1), Corlianò ne, Errico ne. Coach: Bucchi.

TEZENIS VERONA: Mcgee 21 (4/9, 3/4, 3 r.), Johnson 8 (4/9, 0/2, 8 r.), Baldi Rossi 8 (2/4, 4 r.), Bolpin (0/1, 3 r.), Poser 2 (1/2, 4 r.), Monaldi 8 (1/4, 2/3), Loro 8 (1/1, 2/3, 1 r.), Serpilli (0/2 da tre, 1 r.), Zampini 13 (2/5, 0/3, 6 r.), Ambrosin 9 (1/1, 2/3, 2 r.). Coach: Ramagli.

ARBITRI: Bartoli – Costa – Berlangieri.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 20/23, Verona 18/26. Perc. tiro: Brindisi 23/55 (3/20 da tre, ro 5, rd 26), Verona 25/56 (9/20 da tre, ro 8, rd 28).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi