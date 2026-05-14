Domenica 17 maggio prenderà il via la seconda edizione di “Pedalando nel Blu”, la passeggiata solidale in bicicletta promossa dall’New Friends’ Bike Brindisi, appuntamento che unisce sport, memoria e valorizzazione del territorio sulle orme di Domenico Modugno.

L’iniziativa collegherà idealmente San Pietro Vernotico a Polignano a Mare, nel ricordo dell’artista simbolo della musica italiana, nato nella cittadina barese e profondamente legato alla comunità sanpietrana.

La partenza è fissata alle ore 7 da via Brindisi, proprio sotto la casa che fu di Modugno, mentre l’arrivo è previsto intorno a mezzogiorno sul lungomare di Polignano, nei pressi della statua dedicata al celebre interprete di Nel blu dipinto di blu.

L’associazione organizzatrice ripropone così un’esperienza di cicloturismo e condivisione che, già nella prima edizione, aveva richiamato appassionati delle due ruote e cittadini accomunati dall’amore per il territorio e per la memoria collettiva.

Gli organizzatori ricordano che “Pedalando nel Blu” è un viaggio cicloturistico autogestito, privo di carattere agonistico, pensato come esperienza collettiva all’insegna dello spirito di gruppo e della responsabilità individuale. Ai partecipanti viene richiesto di procedere compatti lungo l’intero tragitto, rispettare il Codice della strada e provvedere autonomamente alla gestione del proprio mezzo, munendosi del necessario kit di riparazione.

Per informazioni è possibile contattare l’New Friends’ Bike Brindisi attraverso la pagina Facebook o i recapiti messi a disposizione dal direttivo.