May 14, 2026
Mag 14, 2026    Posted by    news

Domenica 17 maggio prenderà il via la seconda edizione di “Pedalando nel Blu”, la passeggiata solidale in bicicletta promossa dall’New Friends’ Bike Brindisi, appuntamento che unisce sport, memoria e valorizzazione del territorio sulle orme di Domenico Modugno.

L’iniziativa collegherà idealmente San Pietro Vernotico a Polignano a Mare, nel ricordo dell’artista simbolo della musica italiana, nato nella cittadina barese e profondamente legato alla comunità sanpietrana.

La partenza è fissata alle ore 7 da via Brindisi, proprio sotto la casa che fu di Modugno, mentre l’arrivo è previsto intorno a mezzogiorno sul lungomare di Polignano, nei pressi della statua dedicata al celebre interprete di Nel blu dipinto di blu.

L’associazione organizzatrice ripropone così un’esperienza di cicloturismo e condivisione che, già nella prima edizione, aveva richiamato appassionati delle due ruote e cittadini accomunati dall’amore per il territorio e per la memoria collettiva.

Gli organizzatori ricordano che “Pedalando nel Blu” è un viaggio cicloturistico autogestito, privo di carattere agonistico, pensato come esperienza collettiva all’insegna dello spirito di gruppo e della responsabilità individuale. Ai partecipanti viene richiesto di procedere compatti lungo l’intero tragitto, rispettare il Codice della strada e provvedere autonomamente alla gestione del proprio mezzo, munendosi del necessario kit di riparazione.

Per informazioni è possibile contattare l’New Friends’ Bike Brindisi attraverso la pagina Facebook o i recapiti messi a disposizione dal direttivo.

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