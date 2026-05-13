Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi.

Nel pomeriggio del 7 maggio 2026, i Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica hanno arrestato in flagranza di reato un 17enne del luogo per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione è stata il frutto di un’attenta attività informativa e del profondo intuito investigativo dei militari dell’Arma.

Durante un servizio di controllo del territorio nelle aree più sensibili del centro abitato, l’attenzione dei Carabinieri si è concentrata sul comportamento sospetto di un ragazzo che si trovava in una via del centro cittadino nei pressi della frequentata Piazza Plebiscito il quale, alla vista dei militari, ha cercato di dileguarsi.

La prontezza operativa dei militari ha permesso di bloccarlo e di procedere immediatamente a una perquisizione personale d’iniziativa, all’esito della quale il giovane, risultato minorenne, è stato trovato in possesso di 3,3 grammi di cocaina che aveva occultato in una delle tasche del giubbotto, già accuratamente suddivisa in dosi e, pertanto, pronte per essere immesse sul mercato illegale.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il minore è stato arrestato.

Al termine delle formalità di rito, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, l’arrestato è stato condotto presso l’Istituto Penale per i Minorenni (IPM) di Lecce.

Questo intervento sottolinea ancora una volta l’importanza della presenza capillare dell’Arma sul territorio e la capacità dei Carabinieri di leggere i contesti locali per prevenire il diffondersi di fenomeni criminosi, specialmente tra le fasce più giovani della popolazione.