Importanti aggiornamenti riguardanti il cantiere per il contrasto al dissesto idrogeologico che attraversa il collegamento tra Fasano e Pezze di Greco. La Direzione Lavori ha ufficialmente comunicato che per il pomeriggio di venerdì 15 maggio, alle ore 15:30, è fissato il collaudo tecnico della struttura del ponte.

Si tratta di un passaggio cruciale per la conclusione dell’opera. Qualora il collaudo desse esito positivo, come previsto dai tecnici, la strada sarà riaperta al traffico veicolare già da metà della prossima settimana.

Il tratto interessato, ovvero via Fasano nel segmento compreso tra la ex SS16 e la S.C. Campranello, era stato interdetto alla circolazione lo scorso 22 luglio 2025. La chiusura si è resa necessaria per permettere la realizzazione delle opere infrastrutturali destinate al corretto deflusso delle acque meteoriche, un progetto di ampio respiro interamente finanziato dal Commissario di Governo.

L’Amministrazione Comunale ringrazia i cittadini e i residenti delle zone limitrofe per la pazienza dimostrata durante i mesi di cantiere, necessari per garantire la messa in sicurezza di un’area storicamente soggetta a criticità in occasione di eventi atmosferici intensi.

Ufficio Stampa

Città di Fasano